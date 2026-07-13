SECOTyH. Ordenamiento Territorial acerca «Mi lote, en regla» a más familias jujeñas

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat informó a familias del B° Navea, Los Alisos, sobre el plan de pago y regularización “Mi lote, en regla”.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), junto a la Municipalidad de San Antonio, informó y asesoró a familias del barrio Ruth Navea, Los Alisos, sobre el plan de regularización dominial de lotes fiscales urbanos “Mi lote, en regla”.

El encuentro con la ciudadanía es parte de la política de trabajo territorial para acercar a más familias el plan, que, en el marco del cumplimiento de la ley de Régimen de Tierras Fiscales, mediante un compromiso de pago que asumen las familias, habilita un proceso hacia la escrituración del inmueble.

El operativo informativo de la SECOTyH al municipio de San Antonio se dio en el barrio Ruth Navea de la localidad de Los Alisos, donde los equipos brindaron asesoramiento sobre los requisitos y el procedimiento para iniciar el trámite de escrituración, conforme a lo establecido por la ley.

El asesoramiento implicó la puesta en común sobre la documentación que deben presentar las familias y se informó, como parte del proceso, que prosiguen visitas domiciliarias a fin de verificar la ocupación efectiva de las familias adjudicatarias.

Asimismo, se recordó que el trámite de escrituración se inicia formalmente con el pago de la segunda cuota del plan de pagos que se asume con el compromiso, y que el proceso contempla distintas instancias administrativas destinadas a garantizar la seguridad jurídica de cada adjudicación.

A través del plan “Mi lote, en regla”, las familias tienen la posibilidad de acceder a planes de pago de hasta 240 cuotas. Además, quienes opten por realizar el pago de contado reciben un 10 % de descuento, una herramienta que facilita el acceso a la escritura definitiva de su inmueble.

La SECOTyH destaca, asimismo, que los procesos de escrituración avanzan en aquellos barrios que cuentan con el plano de loteo aprobado, condición indispensable para otorgar los títulos de propiedad.

En lo que va del año, la SECOTyH entregó más de 120 escrituras a familias de distintas localidades y barrios de la provincia logrando brindar mayor seguridad jurídica a la ciudadanía adjudicataria de lotes fiscales urbanos. La última entrega se realizó días atrás en la localidad de Fraile Pintado, donde cinco familias de la localidad obtuvieron el título definitivo de los inmuebles donde han construido sus hogares.