La municipalidad acompañará los actos alusivos al 201° Aniversario de la Independencia de Bolivia

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, mantuvo un encuentro con el Cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Ino Mamani, quien agradeció el apoyo y acompañamiento que brinda el municipio en la organización de las actividades alusivas al 201° Aniversario de la Independencia de Bolivia, que se conmemorará el próximo 6 de agosto. En la ocasión, las autoridades anticiparon que el acto protocolar se cumplirá el 5 de agosto en Plaza Belgrano, mientras que el sábado 8, se prevé una entrada folclórica sobre avenida Forestal de Alto Comedero de la que participarán más de 30 fraternidades y agrupaciones de baile.

Cada 6 de agosto, la colectividad boliviana residente en nuestra provincia celebra la Firma del Acta de Independencia que dio paso al nacimiento de la República de Bolivia como estado libre y soberano. Dada la trascendencia de la conmemoración y de los lazos de hermandad generados entre jujeños y bolivianos, el intendente Jorge, el cónsul de Bolivia en Jujuy, Ino Mamani, y el concejal Néstor Barrios, mantuvieron un encuentro en el que abordaron aspectos generales de los actos alusivos que se desarrollarán desde el 5 de agosto.

En la oportunidad, el jefe comunal confirmó el acompañamiento del municipio a las diferentes actividades alusivas a la independencia de Bolivia que coincide con las honras al Santísimo Salvador, patrono de la ciudad capital. “El 5 de agosto se va a realizar el acto alusivo en Plaza Belgrano mientras que el desfile se va a realizar en Alto comedero, sobre avenida Forestal, como se hace siempre, y por supuesto con todo el acompañamiento, la logística y el apoyo de la Municipalidad y del Concejo Deliberante”, mencionó.

A la vez, destacó la predisposición del Concejo Deliberante de la capital, particularmente del concejal Néstor Barrios quien, según dijo, “siempre articula con la colectividad y de alguna manera la visita del cónsul refrenda toda esta actividad tan importante para la colectividad y hermandad boliviana”.

Por su parte, el concejal Néstor Barrios, puso de relieve que el 201 aniversario de la independencia del vecino país traerá aparejado una serie de actividades de las que no solo participarán los residentes en la provincia sino también los jujeños que valoran la cultura boliviana. Al respecto, sostuvo que, desde el Concejo Deliberante, “vamos a estar apoyando como siempre el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia donde estarán presentes más de 30 agrupaciones de baile inscriptas, así que estamos articulando de alguna manera cuál va a ser el acto central y posteriormente, el día 8, se llevará el desfile a Alto Comedero y será un día de festividad para toda la colectividad que agrupa a diferentes vecinos de toda la ciudad”.

Por último, el Cónsul, Ino Mamani, al destacar el respaldo brindado por el municipio, expresó, “queremos agradecer a la Intendencia, al arquitecto Chuli Jorge, que nos da este apoyo para hacer estas actividades por los 200 años de la independencia de nuestro país, primero con un acto que se va a desarrollar el 5 de agosto en la plaza Belgrano mientras que el 8 de agosto a partir de las 15 horas, la entrada folclórica con más de 30 fraternidades que ya están inscriptas”.

“Vamos a celebrar con la comunidad que quiere bailar y escuchar las danzas, ya que también a los hermanos argentinos, y jujeños, les gusta esas danzas”, manifestó, tras lo cual celebró los vínculos generados entre las comunidades de ambos países y que fueron reivindicados el pasado 12 de julio, fecha en la que se conmemoró el Día de la Hermandad entre Argentina y Bolivia.

Nota audiovisual: https://youtu.be/vNXpPWvj2FE