Propuestas tecnológicas para disfrutar en las vacaciones de invierno en el Faro del Saber, el Centro Cultural “Jorge Cafrune”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección General de Desarrollo y de las áreas de Innovación y Gobernanza Digital, dio inicio a una serie de propuestas tecnológicas destinadas a niños, niñas, jóvenes y adultos para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Las actividades se desarrollan en el Faro del Saber, el Centro Cultural “Jorge Cafrune”.

En el Faro del Saber, ubicado en calle Jade Sur s/n, acceso a Punta Diamante, se dictan, de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 12 y de 15 a 18, talleres de Impresión 3D, Marketing Digital, Inteligencia Artificial, Diseño Gráfico y Robótica, destinados tanto a niños como a adultos. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/gCcwSmrF4WeXpqxLA.

De manera paralela, en el Centro Cultural “Jorge Cafrune” se lleva adelante la propuesta “Aprender Jugando”, orientada a niños y niñas. El programa incluye actividades de impresión 3D, construcción con bloques Rasti, videojuegos, talleres interactivos y una gran fiesta tecnológica de cierre, prevista para el viernes 17 de julio, con entrega de diplomas y sorteos.

Además, cada participante recibe un “Pasaporte del Explorador Tecnológico”, que será sellado en cada una de las jornadas organizadas por la Dirección de Innovación, incentivando la participación en las diferentes actividades.

Las propuestas en el Centro Cultural “Jorge Cafrune” y la Biblioteca Municipal se desarrollarán de miércoles a viernes, de 10 a 11.30, durante la presente semana, y continuarán la próxima semana, también de miércoles a viernes, en el horario de 16 a 17.30.