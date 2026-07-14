Vacaciones con Chulo comenzó con humor, circo y una gran convocatoria en la Glorieta de Plaza Belgrano

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio al ciclo de actividades culturales, recreativas y artísticas “Vacaciones con Chulo” con una exitosa jornada en la renovada Glorieta de Plaza Belgrano. El espectáculo “Humor y Circo”, acompañado por la actuación especial del reconocido payaso “Patatón”, reunió a familias, niños, vecinos y turistas que disfrutaron de una tarde de entretenimiento, en el marco de una propuesta libre y gratuita para las vacaciones de invierno.

Durante la apertura, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, expresó su satisfacción por inaugurar el programa con una intervención artística en un espacio público recuperado para la comunidad. “Estamos contentos de recuperar este espacio tan emblemático para la ciudad y poder hacer este tipo de activaciones artísticas. Nos viene muy bien como ciudad y, sobre todo, para las familias que ya empezaron a vivir las vacaciones”, destacó.

El funcionario también valoró la importante respuesta del público durante la primera jornada. “Hoy comenzamos con un grupo de circo y la actuación del reconocido payaso ‘Patatón’. La gente está disfrutando, hay una mezcla de público: chicos, familias y también turistas que pasan por la plaza, se acercan y se quedan a disfrutar del espectáculo”, señaló.

Respecto a la programación prevista para las próximas dos semanas, Córdoba recordó que la mayoría de las actividades son de acceso libre y gratuito. “En su gran mayoría las propuestas artísticas son con entrada libre y gratuita. Si alguna tiene un costo, será únicamente en concepto de bono contribución y con un valor mínimo”, explicó.

Asimismo, adelantó que el cronograma incluirá funciones de teatro, música en vivo y espectáculos circenses en distintos espacios culturales de la ciudad. En ese sentido, invitó a los vecinos a consultar la programación completa a través de las redes sociales oficiales de Cultura Muni Jujuy y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, donde diariamente se difunden las actividades.

Finalmente, Córdoba destacó el trabajo conjunto que viene desarrollando el Municipio junto a la representación de INT Jujuy y la Secretaría de Cultura de la Provincia para fortalecer la producción cultural independiente. En ese marco, explicó que se impulsa un programa de apoyo destinado a nuevas propuestas teatrales, con el objetivo de brindar un incentivo económico que permita ampliar la oferta cultural durante el receso invernal y potenciar futuras iniciativas como el ciclo Ta Te Títeres, con el acompañamiento del municipio.

Nota audiovisual: https://youtu.be/jj–kMulFV8