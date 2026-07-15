El Club de Emprendedores iniciará una nueva edición del “Desarrollate”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Club de Emprendedores “Andrés Jara Wechau”, pondrá en marcha una nueva edición del programa “Desarróllate Capacitación” desde el próximo 4 de agosto, destinada a personas que deseen iniciar una actividad comercial o fortalecer un emprendimiento en marcha.

La capacitación se desarrollará en las instalaciones del Club de Emprendedores, ubicadas en el Parque San Martín, sobre avenida España al 1500, y constará de seis encuentros que se dictarán los martes y jueves de agosto, en dos turnos: de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.

Desde el Club de Emprendedores, encabezado por Melisa Silva, explicaron que durante el cursado los participantes incorporarán herramientas para organizar y potenciar sus proyectos, aprendiendo a estructurar un modelo de negocio que les permita planificar el crecimiento de sus emprendimientos de manera sostenible.

La propuesta está dirigida a personas que cuenten con una idea de negocio o un emprendimiento en funcionamiento y deseen fortalecerlo mediante herramientas prácticas. La modalidad será teórico-práctica y fomentará el intercambio de experiencias, el trabajo colaborativo y la generación de redes de contacto entre los participantes.

Desde la Secretaría de Planificación y Ambiente destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el municipio para fortalecer el ecosistema emprendedor local, promoviendo espacios de formación y acompañamiento que permitan transformar ideas en proyectos con mayor planificación, sostenibilidad y posibilidades de crecimiento.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario: https://forms.gle/LKB93RhvgV5cb3Gv8 o solicitar más información comunicándose al 388 607-7983.