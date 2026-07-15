Noticias de Jujuy

“La Magia del Café” llega a la Plaza Francisco de Argañarás este sábado 18 de julio

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a vecinos, jujeños y turistas a disfrutar de una nueva edición de “La Magia del Café”, una propuesta que reunirá a cafeterías locales, emprendedores gastronómicos, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia. El encuentro se realizará el sábado 18 de julio, de 15 a 19 horas, en la Plaza Francisco de Argañarás, conocida popularmente como la Plaza de los Honguitos.

La iniciativa tiene como objetivo promover la cultura cafetera, fortalecer el desarrollo del sector gastronómico local y ofrecer una atractiva alternativa recreativa para quienes visitan la ciudad durante las vacaciones de invierno.

Durante la jornada, el público podrá recorrer los stands de cafeterías locales, conocer y degustar distintas especialidades, disfrutar de los tradicionales alfajores jujeños y acompañar una programación artística con música en vivo y propuestas culturales pensadas para todas las edades.

Con entrada libre y gratuita, “La Magia del Café” se presenta por primera vez en la ciudad como una propuesta innovadora que busca combinar la cultura cafetera, la gastronomía local y las expresiones artísticas en un mismo espacio. La iniciativa invita a vecinos, jujeños y turistas a disfrutar de una experiencia diferente durante las vacaciones de invierno, promoviendo el encuentro, el consumo local y el aprovechamiento de los espacios públicos de la capital.

También podría interesarte
Jujuy

Culminó la primera cohorte de la capacitación “Promotores para la Vida Independiente…

Jujuy

Cine Móvil. El Cine Móvil acompañó una iniciativa que hizo posible ver a la Selección…

Jujuy

Paritarias. El Gobierno de Jujuy adelanta y consolida el aumento salarial para los…

Jujuy

Jujuy modernizó su Índice de Precios al Consumidor con estándares internacionales

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.