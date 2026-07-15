Energía. Jujuy sostiene desde hace años la Tarifa Social Eléctrica que beneficia a más de 68.000 hogares

El Gobierno de Jujuy mantiene vigente este esquema de subsidios para usuarios residenciales y proyecta una inversión superior a los $5.100 millones durante 2026, financiada con recursos provenientes del «Subsidio Cauchari».

El Gobierno de Jujuy sostiene desde hace años el régimen de Tarifa Social Eléctrica para usuarios residenciales, una política pública que continúa vigente pese a que el Estado Nacional y gran parte de las provincias dejaron de aplicarla.

El beneficio está regulado por el Decreto N.º 8675-ISPTyV/2019, el Decreto N.º 501-ISPTyV/2020, la Resolución SUSEPU N.º 046/2019 y sus normas complementarias, constituyendo una herramienta destinada a garantizar el acceso a un servicio esencial para los sectores más vulnerables.

La Tarifa Social Provincial alcanza actualmente a 68.235 suministros residenciales, con un consumo promedio mensual de aproximadamente 185 kWh por servicio. Los usuarios beneficiarios fueron incorporados al padrón elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), de acuerdo con los criterios de inclusión establecidos por el Gobierno de Jujuy. Asimismo, el acceso al beneficio permanece abierto para todos los usuarios que reúnan las condiciones previstas.

La distribución de los servicios beneficiados refleja el alcance territorial de la medida:

El esquema contempla el subsidio del 100% del Cargo Fijo (Valor Agregado de Distribución – VAD), componente cuya regulación corresponde a la provincia, lo que representa un alivio directo en la factura eléctrica de las familias beneficiarias.

Durante el primer semestre de 2026, el Gobierno de Jujuy destinó un promedio mensual cercano a $430 millones para sostener la Tarifa Social Provincial. De mantenerse este ritmo de inversión, el aporte anual proyectado superará los $5.100 millones.

El financiamiento de esta política pública es posible gracias al «Subsidio Cauchari», generado con los recursos provenientes de la producción de energía limpia del Parque Solar Cauchari, reafirmando el compromiso de la Provincia con el acceso equitativo a los servicios públicos y la redistribución de los beneficios de las energías renovables.