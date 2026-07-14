Obras ganadoras . Teatro infantil y títeres: 8 proyectos jujeños recibirán apoyo para fortalecer la escena para las infancias

La Provincia, el municipio capitalino y el Instituto Nacional del Teatro seleccionaron cuatro obras de teatro infantil en cartel y cuatro títeres a estrenar.

Ocho proyectos escénicos jujeños resultaron seleccionados en el Programa de Desarrollo para Producción y Fortalecimiento de Espectáculos Infantiles 2026, que impulsa el teatro infantil en la provincia. La convocatoria apoyará cuatro obras en cartel y cuatro producciones a estrenar, un espaldarazo para el teatro infantil independiente.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy, la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Instituto Nacional del Teatro (Representación Provincial Jujuy), con el objetivo de fortalecer la producción escénica para las infancias, promover el desarrollo del teatro independiente y ampliar el acceso de niñas, niños y familias a propuestas artísticas de calidad.

En la línea de Fortalecimiento de Obra de Teatro Infantil en Cartel, pensada para consolidar espectáculos que ya están en escena, los proyectos seleccionados son:

La línea de Producción de Obra de Títeres a Estrenar, orientada a la creación de nuevas producciones, acompañará el nacimiento de:

La evaluación de las postulaciones estuvo a cargo del Jurado Nacional de Calificación de Proyectos del Instituto Nacional del Teatro, que analizó las propuestas según los criterios de las bases. Desde las instituciones organizadoras felicitaron a los elencos seleccionados y agradecieron a todas las compañías que participaron, destacando el alto nivel de las propuestas y el compromiso con el desarrollo de la cultura y el teatro para las infancias en Jujuy. Las próximas convocatorias podrán seguirse en la agenda cultural del Ministerio de Cultura y Turismo.