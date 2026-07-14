Asistencia Alimentaria. Comer en Casa: familias de Calilegua y Libertador recibirán las unidades alimentarias

Desde el 17 de julio, el programa Comer en Casa distribuirá unidades alimentarias a familias de Calilegua y Libertador General San Martín.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que desde el 17 de julio se realizará la entrega de unidades alimentarias del programa «Comer en Casa» a familias de Calilegua y Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma.

En el marco del trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.) y los municipios, se desarrollará el operativo de distribución de los módulos alimentarios conforme al siguiente cronograma:

En Calilegua, la entrega se realizará en la Oficina de Desarrollo Humano, ubicada en calle 19 de Abril esquina Belgrano, en el horario de 10:00 a 16:00.

En Libertador General San Martín, la distribución tendrá lugar en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio La Loma, ubicado en calle Tiraxi s/n. El lunes 20 será de 8:00 a 17:00, mientras que el martes 21 y miércoles 22 el horario será de 8:00 a 14:00.

La Secretaría de Asistencia Directa solicita a las personas beneficiarias asistir al centro de distribución correspondiente con el DNI original del titular. En el caso de personas con discapacidad, además deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).