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El Concejo Deliberante brindó un reconocimiento a los 50 años de labor del Grupo Alcohólicos Anónimos del barrio Mariano Moreno

Jujuy

La labor del Grupo Alcohólicos Anónimos del Barrio Mariano Moreno se fundamenta, inquebrantablemente, en sus tres pilares: la Recuperación, la Unidad y el Servicio, los cuales guían a sus miembros hacia una vida plena y libre de adicciones. El espacio forma parte de la vida institucional del sector, congregando a personas de diferentes puntos de la capital jujeña en busca de bienestar y contención.

Al respecto, la autora de la iniciativa, concejala Brenda Carabajal, expresó: «Estuvimos con los representantes del Grupo, realmente un gran ejemplo para toda la comunidad, como vienen trabajando hace mucho tiempo con vecinos y compañeros que atraviesan situaciones de consumo y, sobre todo, buscando la forma de que vuelvan a ser reinsertados y a disfrutar de la vida».

Brenda Carabajal se refirió también a la importancia de reconocer este tipo de labores y afirmó: «Creo que es muy importante dar a conocer el trabajo que vienen realizando para que más gente que atraviesa este tipo de situaciones pueda conocer los lugares de encuentro y sumarse a este lindo grupo».

Por su parte, Sergio Herrera, coordinador del grupo, manifestó: «Cada vez nos sorprende más la labor que hacemos y que nos reconozcan, porque muchas veces el trabajo de grupos como el nuestro queda en la oscuridad, nadie sabe del trabajo que hacemos, y hoy estamos felices, contentos, con ganas de seguir ayudando a las personas que tengan problemas de consumo, y que sepan que las puertas están abiertas todos los lunes, miércoles, viernes y sábados de 21 a 23 hs. Agradecido, contento por este reconocimiento, y que sepan que hay solución para los problemas de consumo».

Por último, Bernardo Ramos, también coordinador del grupo, se refirió al mensaje que quieren transmitir: «Se puede salir de esta enfermedad, es un programa que funciona solo por 24 hs, tenemos un dicho que dice: solo un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico; lo que gratis se me concedió, gratis lo he de conceder», concluyó.

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