El Concejo Deliberante brindó un reconocimiento a los 50 años de labor del Grupo Alcohólicos Anónimos del barrio Mariano Moreno

La labor del Grupo Alcohólicos Anónimos del Barrio Mariano Moreno se fundamenta, inquebrantablemente, en sus tres pilares: la Recuperación, la Unidad y el Servicio, los cuales guían a sus miembros hacia una vida plena y libre de adicciones. El espacio forma parte de la vida institucional del sector, congregando a personas de diferentes puntos de la capital jujeña en busca de bienestar y contención.

Al respecto, la autora de la iniciativa, concejala Brenda Carabajal, expresó: «Estuvimos con los representantes del Grupo, realmente un gran ejemplo para toda la comunidad, como vienen trabajando hace mucho tiempo con vecinos y compañeros que atraviesan situaciones de consumo y, sobre todo, buscando la forma de que vuelvan a ser reinsertados y a disfrutar de la vida».

Brenda Carabajal se refirió también a la importancia de reconocer este tipo de labores y afirmó: «Creo que es muy importante dar a conocer el trabajo que vienen realizando para que más gente que atraviesa este tipo de situaciones pueda conocer los lugares de encuentro y sumarse a este lindo grupo».

Por su parte, Sergio Herrera, coordinador del grupo, manifestó: «Cada vez nos sorprende más la labor que hacemos y que nos reconozcan, porque muchas veces el trabajo de grupos como el nuestro queda en la oscuridad, nadie sabe del trabajo que hacemos, y hoy estamos felices, contentos, con ganas de seguir ayudando a las personas que tengan problemas de consumo, y que sepan que las puertas están abiertas todos los lunes, miércoles, viernes y sábados de 21 a 23 hs. Agradecido, contento por este reconocimiento, y que sepan que hay solución para los problemas de consumo».

Por último, Bernardo Ramos, también coordinador del grupo, se refirió al mensaje que quieren transmitir: «Se puede salir de esta enfermedad, es un programa que funciona solo por 24 hs, tenemos un dicho que dice: solo un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico; lo que gratis se me concedió, gratis lo he de conceder», concluyó.