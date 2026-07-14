La Orquesta Sinfónica y la Jujeña Jazz Band «Prof. Juan José Funes» celebraron su 46º aniversario

A lo largo de su historia, ambas orquestas desarrollaron una intensa labor educativa y cultural mediante conciertos, talleres y capacitaciones en distintos puntos de la provincia, además de participar en encuentros nacionales e internacionales.

El Ministerio de Educación, a través del Instituto Superior de Arte (ISA) y de la Escuela Superior de Música “San Francisco Solano”, acompañó el Concierto Invernal de la Orquesta Sinfónica y la Jujeña Jazz Band “Prof. Juan José Funes”, una propuesta artística que reunió a un numeroso público en el Centro Cultural “Éxodo Jujeño”.

Durante la velada, ambas formaciones ofrecieron un repertorio que puso de manifiesto su calidad interpretativa y el trabajo sostenido que desarrollan en la formación de músicos y en la difusión de la cultura jujeña.

La dirección general estuvo a cargo de Gustavo Ariel Funes; la Orquesta Sinfónica fue dirigida por Gustavo Flores, Enzo Soto y Ezequiel Tarifa, mientras que la Jujeña Jazz Band estuvo bajo la dirección de Alejandro Vilte y Gustavo Flores. La dirección artística correspondió a Inga Iordanishvili y la dirección ejecutiva a Juan Marcelo Funes.

Fundadas por el profesor Juan José Funes, las agrupaciones nacieron con el propósito de brindar un espacio de formación y desarrollo artístico para estudiantes y músicos de la comunidad. Actualmente, la Orquesta Sinfónica celebra 46 años de trayectoria y la Jujeña Jazz Band 27 años de actividad ininterrumpida, consolidándose como referentes de la educación musical y la promoción del patrimonio cultural de Jujuy.

Acompañaron la celebración la secretaria de Políticas Socioeducativas, Nancy Chiliguay; la responsable de la Modalidad de Educación Especial, Fabiana Cisnero; la responsable de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, Carla Torcoletti; y el rector del Instituto Superior de Arte, Jesús Emanuel Choqui Chaud, junto a docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad.