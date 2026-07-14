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Asistencia Alimentaria. Acreditaron fondos de la tarjeta AlimentarCe para personas con celiaquía

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Acreditaron fondos de la tarjeta AlimentarCe para personas con celiaquía

La acreditación de AlimentarCe ya está disponible para titulares del programa, garantizando el acceso a alimentos sin gluten a personas con celiaquía.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, informó que el martes 14 de julio se realizó la acreditación bancaria de la tarjeta AlimentarCe para las y los titulares del Proyecto AlimentarCe, perteneciente al Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), fortaleciendo el acceso a alimentos libres de gluten para personas con celiaquía.

Las personas con condición celíaca empadronadas en el proyecto pueden adquirir productos sin gluten en los comercios adheridos a la red bancaria Cabal. Para concretar las compras, deberán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

La acreditación alcanza tanto a las y los titulares del proyecto provincial como a quienes forman parte del programa nacional.

El Proyecto AlimentarCe está destinado a personas con celiaquía que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y no cuentan con cobertura de obra social, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos aptos para una dieta libre de gluten.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Nacional N.º 26.588, su modificatoria Ley Nacional N.º 27.196 y la Ley Provincial N.º 6.015, que promueven el acceso a derechos de la población celíaca.

La Secretaría de Asistencia Directa recuerda que la tarjeta AlimentarCe es personal e intransferible.

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