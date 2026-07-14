«Punto Mundial: Jujuy Alienta» convoca a vivir el clásico entre Argentina e Inglaterra en Ciudad Cultural

Este miércoles 15 de julio, Ciudad Cultural vuelve a ser el punto de encuentro para alentar a la Selección Argentina. Habrá previa desde las 15 horas con patio gastronómico, DJ en vivo y pantalla gigante con entrada libre y gratuita.

El Gobierno de Jujuy llevará adelante una nueva edición de «Punto Mundial: Jujuy Alienta», la propuesta que convoca a los jujeños a compartir los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 en un espacio preparado para vivir el fútbol en familia y con amigos.

La actividad se desarrollará este miércoles 15 de julio en Ciudad Cultural, donde desde las 15 horas se abrirán las puertas con una previa que incluye food trucks, DJ en vivo y distintas propuestas recreativas para el público.

A las 16 horas comenzará la transmisión en pantalla gigante del encuentro entre Argentina e Inglaterra, uno de los partidos más esperados del Mundial, en una carpa cerrada acondicionada para brindar mayor comodidad. La entrada es libre y gratuita y se convoca a asistir con mate y reposeras para disfrutar de la jornada.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jujuy continúa generando espacios de encuentro para que los jujeños puedan vivir el Mundial de manera colectiva, promoviendo la participación de las familias y fortaleciendo el sentido de comunidad e identidad alrededor de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.