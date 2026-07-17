Alto Comedero vivirá la final del Mundial con un nuevo “Fan Fest” en el Multiespacio El Alto

El Multiespacio El Alto volverá a convertirse este domingo en el punto de encuentro para que vecinos y vecinas de Alto Comedero disfruten, de manera gratuita, de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y el área de Políticas Públicas de Alto Comedero, permitirá seguir el encuentro en pantalla gigante desde las instalaciones del Multiespacio El Alto. El ingreso será libre y gratuito a partir de las 15 horas, mientras que el partido comenzará a las 16, cuando ambos seleccionados se enfrenten en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Los primeros asistentes podrán acceder a las sillas dispuestas para presenciar el encuentro con mayor comodidad y alentar a la Selección Argentina en una jornada que se espera sea una verdadera fiesta para toda la comunidad.

Desde el inicio de esta propuesta, el municipio destacó la gran convocatoria registrada en cada transmisión, con una importante participación de familias, grupos de amigos y vecinos que eligieron compartir los partidos en un espacio pensado para el encuentro y la recreación. Asimismo, se puso en valor el Multiespacio El Alto como un ámbito de integración y convivencia, impulsado po5r el intendente Raúl “Chuli” Jorge para fortalecer la vida comunitaria en Alto Comedero.