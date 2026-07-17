La música jujeña vuelve a plaza España con una nueva edición de los Ciclos Musicales

La propuesta, organizada por el Ministerio de Cultura y Turismo, se desarrollará este viernes 17 y sábado 18 de julio en Plaza España, con entrada libre y gratuita, en el marco de la 5° Feria Provincial de Invierno.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de los Ciclos Musicales en Casa de Gobierno, una propuesta que reunirá música en vivo y artesanías jujeñas durante este viernes 17 y sábado 18 de julio.

La actividad se llevará a cabo desde las 19 horas en plaza España, detrás de la Casa de Gobierno, en el marco de la 5° Feria Provincial de Invierno del Mercado Artesanal de Jujuy, con entrada libre y gratuita.

La programación del viernes 17 de julio contará con las presentaciones de Rafa Verón, Faty Sosa y César y su Grupo Felicidad, quienes ofrecerán un repertorio para compartir una jornada al aire libre con toda la familia.

En tanto, el sábado 18 de julio subirán al escenario Jujuy Brass, Fraternidad Danza Pasión y La Cantada, completando un fin de semana dedicado a la música y la cultura jujeña.

La iniciativa busca promover el talento de los artistas locales y brindar un espacio de encuentro para vecinos, turistas y familias, complementando la propuesta de la Feria Provincial de Invierno del Mercado Artesanal de Jujuy, que pone en valor la producción artesanal y la identidad cultural de la provincia.

El Ministerio de Cultura y Turismo invita a jujeños y visitantes a participar de estas jornadas, que combinan música en vivo, artesanías y un paseo cultural en uno de los espacios más emblemáticos de la capital provincial.