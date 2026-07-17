El Parque Botánico Municipal “Barón Schuel” permanecerá cerrado por las ráfagas de viento

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa a la comunidad que el Parque Botánico Municipal “Barón Schuel” ubicado en el barrio Los Perales, permanecerá cerrado al público de manera preventiva debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en las últimas horas.

La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad de los visitantes y del personal que desempeña tareas en el predio, ante el riesgo que pueden representar la caída de ramas, árboles u otros elementos.

Desde la administración del parque se indicó que el cierre se mantendrá hasta que las condiciones climáticas mejoren y se realice una evaluación integral del estado de los senderos, sectores recreativos y áreas de circulación.

La reapertura del Parque Botánico será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad, una vez que se garantice que el espacio se encuentra en condiciones seguras para su uso y disfrute.