Capital. Pantalla gigante, banderazo y actividades para vivir el cierre del Mundial en Ciudad Cultural

«Punto Mundia: Jujuy Alienta» convoca a disfrutar de un fin de semana mundialista con la transmisión del partido por el tercer puesto y la gran final, además de propuestas gastronómicas y el Banderazo de la Promo ’26.

El Gobierno de Jujuy convoca a compartir las instancias decisivas del Mundial 2026 en «Punto Mundial: Jujuy Alienta», el espacio especialmente acondicionado en Ciudad Cultural con pantalla gigante, carpa cerrada y entrada libre y gratuita.

La programación comenzará el sábado 18 de julio. Desde las 17 horas se desarrollará la previa con patio de comidas, food trucks y un espacio para compartir la jornada, mientras que a las 18 horas se transmitirá en pantalla gigante el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra.

La gran convocatoria será el domingo 19 de julio, día en que se disputará la final de la Copa del Mundo. Desde las 14.30 habrá una previa con DJ en vivo, patio de comidas, food trucks y sorteos, generando un ambiente festivo para esperar el encuentro decisivo.

En ese marco también se realizará el Banderazo de la Promo ’26, una iniciativa organizada junto al Ente Autárquico Permanente que reunirá a estudiantes, hinchadas y batucadas para ponerle color y aliento a la previa de la final.

A las 16 horas, la pantalla gigante de Ciudad Cultural transmitirá la esperada final entre Argentina y España, en una jornada que promete reunir a miles de jujeños para acompañar al seleccionado nacional.

Con estas dos jornadas finalizará la edición 2026 de «Punto Mundial: Jujuy Alienta», una iniciativa del Gobierno de Jujuy que permite vivir la emoción de la Copa del Mundo en un espacio abierto, accesible y pensado para todas las edades.