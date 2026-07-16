La campaña de vacunación antirrábica queda suspendida temporalmente por falta de provisión de dosis de Nación

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la suspensión temporal de la campaña de vacunación antirrábica de mascotas en la ciudad, debido a la falta de provisión de dosis por parte Nación.

En este contexto, la directora de Zoonosis, Jimena Saez, explicó que la medida responde a una situación ajena al municipio y precisó que las dosis disponibles permitirán completar únicamente el cronograma previsto para esta semana, “lamentablemente, desde Nación nos comunicaron que, a partir del lunes 20 de julio no nos van a proveer vacunas antirrábicas, lo que nos obliga a suspender la campaña de vacunación. Entonces desde el lunes 20 no va a haber vacunación en los barrios, como tampoco va a haber vacunación en los distintos Centros de Zoonosis en los que normalmente nosotros venimos generando este servicio”, expresó.

Asimismo, detalló el circuito de distribución de las vacunas y aclaró que el municipio depende de ese suministro para sostener la campaña, “las dosis llegan desde Nación, ya que es un programa nacional, ingresan a Provincia, y luego Provincia se encarga de proveer a los distintos municipios, por lo que esta semana vamos a poder culminar o terminar con la campaña de vacunación, pero, reitero, la semana que viene no tendremos más vacunas”.

Finalmente indicó que, pese a la suspensión de la vacunación, continuarán desarrollándose el resto de las acciones destinadas al cuidado de la salud animal, “vamos a continuar con los distintos servicios, vamos a reforzar la campaña de castración en los distintos Centros de Zoonosis, donde seguimos continuamente generando las cirugías, las esterilizaciones, como así también en los distintos barrios”.

Por su parte, la coordinadora de la Dirección de Zoonosis, Claudia Ibáñez, informó que las dosis disponibles alcanzarán para completar la semana, “queremos recalcar que la provisión de vacunas alcanzará para completar la semana, por hoy jueves 16 y mañana viernes 17, en los barrios y zonas que ya estaban estipuladas, así que la gente que se acerque, vacune y que aproveche. Hasta el momento llevamos colocadas 4.000 dosis y calculamos que por lo menos 1.000 más van a alcanzar”, señaló.

Finalmente, Ibáñez manifestó que la suspensión es de carácter temporal y que el municipio permanece a la espera de una normalización en el abastecimiento, “también recalcar que esto es una determinación de la que no sabemos hasta cuándo se extenderá, porque es muy probable que se ordene. Estamos pendientes de que llegue la provisión de vacunas; nosotros no perdemos las esperanzas”.

Desde la Dirección de Zoonosis se informó que cualquier novedad sobre la reanudación de la campaña será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Nota audiovisual: https://youtu.be/rhseLPc51EM