Vacaciones con Chulo: la ciudad renueva su agenda de propuestas para disfrutar en familia durante el receso invernal

Con teatro, cine, música, danza, talleres y espectáculos para todas las edades, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa desarrollando “Vacaciones con Chulo”, una propuesta cultural y recreativa que invita a vecinos, vecinas y turistas a vivir el receso invernal en los distintos espacios municipales. La programación ofrece una amplia variedad de actividades para compartir en familia, con opciones gratuitas y otras de costo accesible.

La agenda comenzará este jueves 16 de julio, a las 16 horas, en el Cine Teatro Municipal Select (Alvear 665), con la presentación de la obra infantil “Supercoquena al rescate”, del Grupo Florcita de Cardón.

El viernes 17 habrá múltiples propuestas. A las 18 horas, el Centro Cultural Jorge Accame presentará la obra “El Gato Dormilón”; mientras que en la Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune se proyectará, desde las 15 horas, la película infantil Gigantes, y a las 20 horas subirá a escena la obra La Isla, de La Rosa Teatro Producciones. La jornada culminará en el Centro Cultural Héctor Tizón, donde a las 21 horas se realizará una nueva edición de Música del Tizón, con la presentación de Séptimo Rap.

El sábado 18 continuará la programación con la muestra de la Peña Invernal “Cantos de mi Tierra”, del Ballet Herencia Viva, desde las 18 horas en el Centro Cultural Jorge Accame. Ese mismo día, la Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune será sede de un Encuentro de Folclore y Milonga, de 18 a 21 horas, con entrada libre y gratuita, mientras que el Centro Cultural Éxodo Jujeño presentará, desde las 20.30 horas, la obra El Lobizón.

El lunes 20, a las 18 horas, el Cine Teatro Municipal Select recibirá al músico Manu Choque, ganador del Instituto Nacional del Teatro.

El miércoles 22, el Cine Club de la Ciudad ofrecerá la proyección de la película infantil Gigantes, a las 15 horas, tanto en el Cine Teatro Municipal Select como en el Centro Cultural Éxodo Jujeño. Más tarde, a las 19 horas, el Centro Cultural Héctor Tizón presentará la obra Qantulina.

La programación continuará el jueves 23, con una nueva función de “Supercoquena al rescate”, a las 16 horas, en el Cine Teatro Municipal Select.

El viernes 24, a las 18 horas, el Centro Cultural Jorge Accame presentará la obra Contrafábula de la Hormiga y la Chicharra, mientras que el Centro Cultural Héctor Tizón recibirá el espectáculo infantil Patatón Show, con horario a confirmar.

El sábado 25 concentrará una variada oferta cultural con el encuentro Xuxuy-Guinea: Danza y Percusión Afroguineana, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural Jorge Accame; el espectáculo Knowing Dance, desde las 18 horas, en el Cine Teatro Municipal Select; y Cantoras del Alto, de 15 a 18 horas, en la Casa de la Historia y de la Cultura Jorge Cafrune. Ese mismo día, desde las 18 horas, el Multiespacio El Alto será escenario del gran cierre de Vacaciones con Chulo, con el espectáculo de humor de Patatón.

Además de estas actividades, durante todo el receso invernal continúan los talleres culturales del Centro Cultural Mirentxu Casa Baca, las propuestas recreativas y de formación para adultos mayores en el Anfiteatro Las Lavanderas, y las visitas al Museo de Bellas Artes Jorge Augusto Mendoza, que permanece abierto todos los días.

Como parte de la propuesta, durante los diez días del programa también se desarrollan actividades permanentes de la coordinación de Políticas Socioculturales, en el Paseo de Invierno, ubicado en el Centro Cultural Manuel Belgrano (ex Estación de Trenes). El espacio reúne juegos recreativos, intervenciones artísticas, emprendedores, gastronomía y diversas propuestas culturales pensadas para el disfrute de toda la comunidad durante las vacaciones de invierno.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a consultar la agenda completa de “Vacaciones con Chulo” en https://cultura.sansalvadordejujuy.gob.ar/vacaciones-con-chulo/, donde se encuentra el cronograma actualizado con fechas, horarios y espacios de cada actividad. Asimismo, el detalle de cada propuesta puede seguirse en las redes sociales oficiales de Cultura Muni Jujuy, donde se informa la modalidad de ingreso y el valor de aquellas actividades que cuentan con un costo mínimo. La programación incluye una amplia variedad de propuestas gratuitas y aranceladas, pensadas para que toda la familia disfrute de las vacaciones de invierno en la ciudad.