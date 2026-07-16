Experiencia. Tren Solar de la Quebrada suma fechas para la experiencia Tren del Vino hasta noviembre

Con 11 salidas confirmadas entre julio y noviembre, la experiencia enoturística de Tren Solar de la Quebrada abre su calendario completo de la temporada.

A días del lanzamiento oficial del Tren del Vino el domingo 26 de julio, la propuesta que une al primer tren solar de Latinoamérica con la Ruta del Vino Jujuy — confirma su calendario de salidas, que se extiende todos los sábados entre agosto y noviembre.

La experiencia invita a descubrir vinos de extrema altura, paisajes únicos y cultura andina, recorriendo viñedos que se encuentran entre los de mayor altura del país. El circuito une Volcán y Tilcara, con seis paradas en bodegas de la región y un cierre en el Wine Shop de Tilcara, con una selección de etiquetas locales.

Agosto: sábado 15 y sábado 22

Septiembre: sábado 5 y sábado 19

Octubre: sábado 10 – sábado 17 y sábado 24

Noviembre: sábado 7 – sábado 14 y sábado 21

“Con este calendario buscamos que cada vez más viajeros puedan descubrir la Quebrada desde otra mirada: disfrutando del Tren Solar y la Ruta del Vino de extrema altura acompañando el crecimiento de esta propuesta turística y los productores locales», expresó Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada.

El Tren del Vino es más que viaje en Tren, es una experiencia completa: vinos de extrema altura, paisajes únicos y cultura andina se encuentran en un mismo recorrido. Cada parada invita a bajar, conocer bodegas y probar etiquetas que expresan el carácter de un territorio que está dando forma a una ruta del vino joven y en pleno crecimiento. siempre acompañados con guías y sommelier a bordo.

La Tren Solar Wine Shop, en Tilcara, funcionará como una vidriera permanente de la producción vitivinícola de la Quebrada: allí estarán expuestos vinos de las bodegas participantes durante todos los días de operación del tren. El día de la experiencia Tren del Vino, 8 bodegas estarán presentes en el espacio para ofrecer degustaciones a los pasajeros: Yacoraite – Viñas de Uquía- Bodega Don Milagro -Bodega Kindgard-Huichaira Vineyard -Viñas de Yañez-Viñas El Perchel-