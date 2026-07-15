Coexistir sin invadir . Qué hacer ante la presencia de monos en Jujuy

Tras dos incidentes de mordeduras de monos en Jujuy, el Ministerio de Ambiente advierte sobre la necesidad de mantener distancia, recordando que no son mascotas

Ante la reciente confirmación de dos incidentes por mordeduras de monos en los barrios Chijra y Los Perales de la ciudad capital, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a través de sus equipos profesionales, emite un llamado al respeto y la precaución en la interacción con animales silvestres que circulan por áreas urbanas y periurbanas.

El crecimiento de urbanización hacia zonas de interfase natural suele propiciar estos encuentros. Sin embargo, se recuerda que los monos no buscan acercarse a las personas o atacar por naturaleza, sino que suelen reaccionar ante lo que perciben como una amenaza a su espacio.

¿Cómo actuar ante la presencia de un animal silvestre?

Los especialistas del Ministerio enfatizan que el respeto por la distancia es la herramienta más efectiva para evitar accidentes y proteger la biodiversidad local. Ante el avistamiento de monos u otros ejemplares, se deben seguir estrictamente las siguientes recomendaciones:

• No acercarse: Respete su espacio de desplazamiento.

• No tocarlos: Evite el contacto físico directo en todo momento.

• No molestarlos: Ruidos fuertes, movimientos bruscos o acorralamientos pueden desencadenar conductas defensivas.

• No darles de comer: La alimentación artificial altera sus hábitos de forrajeo natural y fomenta que se acerquen peligrosamente a las personas.

• No intentar atraparlos: Esta tarea es exclusiva de personal capacitado.

• Mantener distancia prudente: Obsérvelos desde lejos, disfrutando de la naturaleza sin invadir su entorno.

Estas pautas de comportamiento son de carácter general y deben aplicarse ante el encuentro con cualquier tipo de animal silvestre en el territorio provincial.

En caso de observar un ejemplar de la fauna nativa que se encuentre visiblemente herido, atrapado, en peligro inminente o si se trata de una cría desprotegida, no intente intervenir de manera directa.

Debe comunicarse de inmediato con los canales oficiales para que profesionales biólogos y veterinarios puedan actuar bajo los protocolos correspondientes.