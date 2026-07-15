Vacaciones de invierno. Centros culturales de Jujuy: muestras, jazz y talleres del 16 al 21 de julio

Los espacios y centros culturales de la capital ofrecen exposiciones, música en vivo y talleres durante el receso invernal, con entrada libre en la mayoría.

Muestras de arte, una noche de jazz y talleres para todas las edades: los centros culturales de San Salvador de Jujuy renuevan su programación del 16 al 21 de julio. Los centros culturales de la Secretaría de Cultura suman además aperturas especiales de sábado, una invitación a redescubrir estos centros culturales en familia.

En Culturarte (San Martín y Sarmiento) continúa «Huellas de un recorrido», de Cecilia Rabbi Baldi, con curaduría de Julio Sapollnik. Puede visitarse hasta el 7 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 20, con entrada libre y gratuita. Las visitas guiadas para grupos y escuelas se solicitan a [email protected].

El Centro de Arte Joven Andino – CAJA (Alvear 534) presenta «Zoom, grabado profundo», de Ana Belén Martínez, Leonardo Otamendi y Tian Ortiz, hasta el 4 de agosto, de 8 a 20, también con entrada gratuita.

La Casa Macedonio Graz (Lamadrid esquina Güemes) exhibe «Cavilaciones gráficas», de Juan Francisco Acuña y Lucas Rebollo, hasta el 10 de agosto, y ofrece las visitas «Conociendo a Macedonio Graz» de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 21. Las visitas guiadas se coordinan por [email protected].

Se suma la Sala Silvetti (Canónigo Gorriti 295), donde puede recorrerse la muestra fotográfica «MOMENTS», de Atilio Spinello.

El jueves 16, de 20 a 22, la Casa Macedonio Graz se llena de música con una nueva edición de Macedonio Jazz, que tendrá en escena a Quiasma Band y La Vilca Band. La entrada es libre y gratuita.

Casa de Letras propone un calendario variado: el jueves 16 es el turno del taller de Quechua con Kusi Killa (16 a 18, arancelado) y del taller de lectura con Matilde Almada (18 a 20, gratuito). El viernes 17, Elina Alabar coordina el taller de canto e instrumentos de viento (16 a 18, gratuito), y el martes 21 cierra la semana «Canto con caja», con Elsa Tapia (18 hs, arancelado).

Como novedad del receso invernal, los sábados de julio Culturarte abre sus puertas a todo público de 17 a 21, una oportunidad extra para acercarse al arte el fin de semana. Toda la programación se actualiza en la agenda cultural del Ministerio de Cultura y Turismo.