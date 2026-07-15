Con la entrega de certificados a 75 participantes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy culminó la primera cohorte de la capacitación “Promotores para la Vida Independiente de Personas con Discapacidad”, una propuesta gratuita impulsada por la Coordinación de Inclusión de la Secretaría de Desarrollo Humano con el objetivo de brindar herramientas para promover una sociedad más inclusiva y fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad.

La formación se desarrolló a lo largo de ocho módulos presenciales, en los que profesionales, instituciones de la sociedad civil y organismos públicos compartieron conocimientos y experiencias vinculadas a la promoción de la vida independiente, el enfoque de derechos y la inclusión comunitaria.

Durante el acto de cierre, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó el impacto alcanzado por la iniciativa y expresó, “quiero ponderar la actividad que desarrolla Yesica en la Coordinación de Inclusión y a su equipo de trabajo, porque realmente ha sido un éxito este taller, donde ha habido gran avidez por trabajar para la vida independiente de las personas con discapacidad, ser promotores con una certificación con una calidad importante en lo que han sido estos talleres”.

Asimismo, remarcó la gran convocatoria que tuvo la propuesta, “hay que destacar la gran concurrencia. Se tuvo que limitar el ingreso porque el cupo era de 75 participantes, por lo que creo que vamos a tener que repetirlo”.

En ese sentido, Muro reflexionó sobre la importancia de fortalecer los vínculos sociales a través de este tipo de espacios de formación, “tenemos una comunidad que se ha ido disociando a través de las tecnologías, y volver a los vínculos, volver a las relaciones persona a persona, cuerpo a cuerpo, brindando herramientas para trabajar en la promoción de la vida independiente, es muy importante, más aún con personas con discapacidad”.

Por su parte, la coordinadora de Inclusión, Yesica Gutiérrez, valoró el compromiso demostrado por quienes participaron de la capacitación y señaló, “fue una formación que nos enorgullece muchísimo. Es la primera edición y contó con ocho módulos, en los cuales se sostuvo la presencialidad y el interés de todos los que se inscribieron. Estamos muy contentos porque la temática de la discapacidad resulta muy importante para los vecinos y nos deja muy alta la vara para seguir trabajando y sostener este tipo de propuestas que son gratuitas y están destinadas al público en general, pero, sobre todo, dirigidas por equipos técnicos profesionales que comparten sus saberes”.

Además, resaltó el trabajo articulado que permitió enriquecer los contenidos de la capacitación, “desde la Coordinación de Inclusión no queríamos quedarnos solamente en nuestras voces, sino que se invitó a instituciones de la sociedad civil, al área de Provincia y a equipos de diferentes áreas del mismo Municipio. Eso hizo que sea muy enriquecedor y que nos llevemos una caja enorme de herramientas que ahora los promotores y promotoras tienen la responsabilidad de aplicar en su comunidad”.

Finalmente, Gutiérrez destacó el compromiso y desempeño de los participantes, “son 75 certificados. Tuvieron el examen final el miércoles anterior y hubo muchos aprobados, además de cumplir con la asistencia. Esto es un indicador de que hubo interés y compromiso. Hoy, los vimos en la parte práctica, con el saber que compartimos como conocimiento básico a través de casos prácticos, y nos vamos muy contentos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/qhs4a-GZnJs