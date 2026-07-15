El Gobierno de Jujuy adjudicó la obra de ampliación y refacción integral de la E.E.T. N° 1 «Gral. Savio» de Palpalá

La obra permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, potenciando el desarrollo de competencias, prácticas y experiencias formativas vinculadas a los desafíos productivos de Jujuy.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy informa que, mediante la Resolución N° 1471-E-2026, se adjudicó la obra de Ampliación, Refuncionalización y Refacción Integral de la Escuela de Educación Técnica N° 1 «Gral. Savio» de la ciudad de Palpalá.

La obra fue adjudicada a la empresa Juan Pedro Garín Construcciones S.A., por un monto total de $5.789.615.229,55, tras el correspondiente proceso licitatorio desarrollado conforme a la normativa vigente.

La intervención se ejecutará en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), como parte de una política pública que impulsa la transformación de la educación técnica y fortalece el vínculo entre la formación de los estudiantes y las demandas del mundo del trabajo.

El proyecto contempla la ampliación, refuncionalización y refacción integral del establecimiento para dotarlo de espacios más seguros, modernos y funcionales, acordes a las necesidades de una institución que forma a las futuras generaciones de técnicos de la provincia.

La Escuela de Educación Técnica N° 1 «Gral. Savio» constituye una institución emblemática en la formación técnica provincial. Su renovación representa una inversión estratégica que acompaña el crecimiento de sectores productivos e industriales, promoviendo una educación que prepara a los jóvenes para continuar estudios superiores, incorporarse al mercado laboral y contribuir al desarrollo de la provincia.

Con esta adjudicación, el Gobierno de Jujuy continúa consolidando la segunda etapa de PROMACE, donde la infraestructura educativa se convierte en una herramienta para generar más oportunidades, fortalecer la educación técnica y avanzar hacia un modelo de Educación para el Trabajo, capaz de formar el talento que demanda el presente y el futuro de Jujuy.