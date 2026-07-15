Jujuy modernizó su Índice de Precios al Consumidor con estándares internacionales

La nueva metodología convierte a la provincia en una de las primeras jurisdicciones del país en implementar este esquema de medición.

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) presentó oficialmente el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Jujuy, una herramienta metodológica renovada que busca reflejar con mayor precisión el costo de vida y los hábitos de consumo de los hogares jujeños. El debut de este indicador coincidió con la difusión de la inflación de junio, que registró un alza del 1,6%, ubicándose por debajo de la media nacional (1,9%) y de la región del NOA (1,7%).

La presentación de la nueva metodología estuvo a cargo de la directora de la DIPEC, Norma Pereyra Rodríguez, junto a Graciela Bevacqua, consultora de organismos internacionales y experta en indicadores económicos, quien coordinó el proceso de confección e implementación.

Con este paso, Jujuy se posiciona como pionera en la región. “Somos la tercera jurisdicción del país en contar con este nuevo índice y su nueva metodología, además de CABA y Neuquén”, destacó Pereyra Rodríguez, enfatizando que el esquema actual “se ajusta mucho más a la realidad de los jujeños”.

La reforma metodológica implica una transición desde una estructura obsoleta de 9 rubros a una de 13, basada en el clasificador del manual internacional de 2020. Uno de los saltos más significativos radica en la representatividad de los consumos: la canasta de bienes y servicios relevados se expandió significativamente, pasando de 299 a 486 productos.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:

Desagregación de Alimentos y Bebidas: El rubro original se dividió en “Alimentos y bebidas no alcohólicas” por un lado, y “Bebidas alcohólicas y tabaco” por el otro. Además, la participación general de los alimentos en el índice se redujo drásticamente del 50,26% al 30%, adecuándose a las pautas de consumo actuales donde otros servicios han ganado terreno.

Aparición de servicios digitales y conectividad: El antiguo rubro de “Transporte y comunicaciones” (que antes representaba el 9,7% del total) se desdobló. Ahora, «Transporte» y «Comunicaciones» funcionan de manera independiente y representan, en conjunto, el 21,5% del índice, capturando el peso real que hoy tienen internet, la telefonía celular y plataformas de streaming como Netflix o Spotify.

Identidad local: Para garantizar la representatividad de la economía regional, se incorporaron formalmente a la canasta tres productos típicamente de consumo local: la hoja de coca, la papa andina y la quinoa.

Graciela Bevacqua señaló que este cambio representa un «salto de calidad» indispensable para dejar atrás ponderaciones que arrastraban lógicas de las décadas de los 80 y 90. Asimismo, respecto al 1,6% registrado en junio, la especialista analizó que el dato va en consonancia con la desaceleración del resto de las jurisdicciones y que, si bien la ponderación del alimento bajó en el índice general, continúa siendo el componente de mayor peso relativo en el presupuesto familiar.