El Ministerio de Educación convoca a nuevas licitaciones para obras de infraestructura escolar en Jujuy

Las obras planificadas cuentan con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, a través del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), ha iniciado el proceso de licitación para la selección y contratación de empresas constructoras. Las obras planificadas cuentan con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

A continuación, se detallan las cinco licitaciones vigentes, así como las fechas establecidas para la recepción y apertura de sobres de cada una de ellas:

Las empresas que deseen participar pueden acceder a los pliegos y a toda la documentación de las respectivas convocatorias desde la página web oficial del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oYxIm6TN1xA7Gs0LSltMENuktGzsFJ0f

La recepción presencial de las ofertas, según los horarios indicados para cada obra, se lleva a cabo por Mesa de Entradas de la Secretaría de Programas y Proyectos Estratégicos, ubicada en la calle República de Líbano N° 370, 1er. Piso, del B° Gorriti en San Salvador de Jujuy.

Asimismo, se recuerda que los oferentes podrán canalizar cualquier consulta técnica o administrativa referida a esta documentación enviando un correo electrónico a la Coordinación BCIE–PROMACE a la casilla: [email protected].