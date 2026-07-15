Cine Móvil. El Cine Móvil acompañó una iniciativa que hizo posible ver a la Selección en una escuela de Santa Bárbara

Además de poder ver el partido los alumnos y alumnas recibieron saludos del relator y exjugador Sergio Goycochea y un video muy especial de Lionel Scaloni.

El Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy (IAAJ), a través del programa Cine Móvil, acompañó una acción que permitió que estudiantes de la Escuela N.° 233 «José Amancio Aparicio», ubicada en Santa Bárbara, departamento Valle Grande, pudieran acceder por primera vez a una transmisión televisiva en vivo y compartir el partido de la Selección Argentina en comunidad.

La iniciativa surgió luego de que la institución educativa gestionara la instalación de una antena satelital junto a la Fundación Norma y Leo Werthein y DIRECTV/SKY. Sin embargo, la escuela no contaba con un televisor para recibir la señal. Ante esta situación, la responsable del Cine Móvil Jujuy, Asunción Rodríguez, impulsó una red de colaboración que permitió conseguir un televisor y coordinar su traslado hasta la escuela, ubicada en una zona de muy difícil acceso.

El operativo requirió una importante logística. El equipo viajó hasta Peña Alta y desde allí continuó el recorrido cruzando el río y ascendiendo a caballo junto a pobladores de la zona, quienes colaboraron transportando tanto el televisor como la antena hasta la escuela. Tras varias horas de viaje, el equipamiento pudo instalarse exitosamente para que estuviera listo antes del encuentro de la Selección. La acción fue posible gracias al trabajo conjunto entre la comunidad educativa, Escuela Plus, Fundación Norma y Leo Werthein, DIRECTV/SKY, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy y vecinos de la zona.

La emoción llegó durante la transmisión del partido de la Selección Argentina, cuando las niñas y niños recibieron un saludo especial del exarquero Sergio Goycochea. Un gesto inesperado que hizo aún más inolvidable una jornada histórica para toda la comunidad educativa. Días después, el técnico de la selección Lionel Scaloni también envió unas palabras a los estudiantes jujeños.

Así fue el viaje a la Escuela N.° 233

Esta experiencia tendrá continuidad en agosto, cuando el Cine Móvil del IAAJ regrese a la escuela con una nueva edición del programa Cine a Pie, una propuesta que desde 2019 acerca el cine y actividades culturales a comunidades de difícil acceso de la provincia. En esta oportunidad, se desarrollará jornadas de proyección, encuentro y formación destinadas a las infancias y la comunidad.

La actividad contará con la participación especial de Cielo Salviolo, especialista en el diseño y desarrollo de ecosistemas de contenidos para las infancias en América Latina, con una destacada trayectoria que integra educación, cultura y producción audiovisual, quien además acompañó e impulsó la acción llevada a cabo en Santa Bárbara. También participarán de la travesía la prestigiosa directora María Laura Berch y Lucio Schraier, desarrollador de música para videojuegos, quienes realizarán diferentes actividades con las infancias locales.

De este modo, el Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy reafirma el compromiso del Cine Móvil de llevar el cine allí donde el acceso a la cultura representa un desafío, fortaleciendo el derecho de niñas, niños y comunidades a encontrarse, aprender y disfrutar de experiencias audiovisuales en todo el territorio provincial.