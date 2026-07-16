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Música. El ciclo Macedonio Jazz presenta una nueva edición con artistas jujeños

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El ciclo Macedonio Jazz presenta una nueva edición con artistas jujeños

Este jueves 16 de julio, desde las 20 horas, se presentarán Quiasma Band y La Vilca Band. El concierto podrá disfrutarse con público en Casa Macedonio Graz y también será transmitido en vivo por YouTube.

El Ministerio de Cultura y Turismo invita a una nueva fecha del ciclo Macedonio Jazz, una propuesta que continúa fortaleciendo la difusión del jazz y la música independiente de Jujuy a través de presentaciones en vivo y transmisiones abiertas para todo el público.

La programación de este jueves 16 de julio, a partir de las 20 horas, reunirá sobre el escenario de Casa Macedonio Graz a Quiasma Band y La Vilca Band, dos formaciones que aportan distintas sonoridades y estilos dentro de la escena musical jujeña.

Como en cada edición, el espectáculo podrá seguirse de manera presencial y también mediante la transmisión en vivo a través del canal del Gobierno de Jujuy en YouTube, permitiendo que personas de toda la provincia y de distintos puntos del país puedan disfrutar de la propuesta.

El ciclo Macedonio Jazz forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Cultura y Turismo para promover la circulación de artistas locales, generar nuevos espacios de encuentro con el público y consolidar una agenda cultural diversa y de acceso libre.

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