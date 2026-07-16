Accesibilidad. La transformación de la salud avanza en la Quebrada con más tecnología

El ministro Manzur recorrió el Hospital Manuel Belgrano, entregó equipamiento informático para fortalecer la digitalización y puso en funciones a la nueva directora de la institución.

La transformación del sistema público de salud que impulsa el gobernador Carlos Sadir continúa avanzando en todo el territorio provincial. En esta oportunidad, el ministro de Salud, José Manzur, junto al gabinete del Nivel Central, recorrió el Hospital Manuel Belgrano de Humahuaca para acompañar el fortalecimiento de la gestión, entregar computadoras destinadas a la modernización de los servicios y poner en funciones a la nueva conducción del establecimiento.

Durante la visita, se concretó la entrega de equipamiento informático que permitirá continuar fortaleciendo la historia clínica electrónica y el portal de imágenes, tanto para pacientes como para profesionales, optimizar los procesos administrativos y mejorar el acceso oportuno a la información sanitaria, una herramienta clave para brindar una atención más ágil, eficiente y cercana a la comunidad. «Nuestra política es que los fondos autogenerados por los hospitales y los recursos de programas como SUMAR regresen directamente a las instituciones para robustecer su infraestructura y equipamiento, entre otras soluciones que se puedan alcanzar mediante ello”, expresó el titular de la cartera sanitaria jujeña, José Manzur.

Asimismo, el equipo ministerial mantuvo reuniones de trabajo con las autoridades hospitalarias y recorrió los distintos servicios para evaluar avances, definir prioridades y seguir acompañando el fortalecimiento de la red sanitaria de la Quebrada, en línea con la estrategia de recorrer permanentemente los hospitales y puestos de salud de la provincia.

En ese marco, el ministro destacó que “es decisión política del gobernador Carlos Sadir continuar invirtiendo en la Atención Primaria de la Salud, el equipamiento, la infraestructura y el recurso humano, fortaleciendo cada institución según las necesidades de su comunidad” y, además, señaló que “se avanza en la actualización del Plan Provincial de Salud y en la revisión de las estructuras hospitalarias para adecuarlas a la realidad de cada localidad, promoviendo también una mayor participación de la comunidad en la planificación sanitaria”.

Durante la jornada, asumió como directora del Hospital Manuel Belgrano, Rita Tolay, quien continuará el trabajo institucional junto al equipo de salud. En el acto también se reconoció la labor del director saliente, Gastón Alanis, por la gestión desarrollada durante el último año, quien continuará desempeñándose dentro del Ministerio de Salud.

Al asumir el cargo, la nueva directora expresó su compromiso de trabajar de manera cercana con los equipos de salud y la comunidad, fortaleciendo el acceso a la atención y consolidando el trabajo conjunto en todo el territorio.