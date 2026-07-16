Inclusión . Discapacidad: Oficina Móvil continúa recorriendo el interior

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Discapacidad: Oficina Móvil continúa recorriendo el interior

La Oficina Móvil visitará a los pobladores de Yuto y Aguas Calientes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad del interior.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, lleva adelante un fuerte trabajo territorial para garantizar que el acceso a la información y a los derechos de las personas con discapacidad no dependa de la distancia ni de las dificultades de traslado hacia los centros urbanos.

Con ese objetivo, la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad recorre distintas localidades y barrios de la provincia, acercando de manera gratuita y personalizada la información necesaria sobre derechos y programas. Esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno de Jujuy de descentralizar la gestión pública y de estar presente en toda la provincia.

El dispositivo móvil no solo brinda información, sino que acompaña a las personas paso a paso, resolviendo dudas en el momento y orientando sobre los circuitos administrativos correspondientes, para que ningún trámite quede trunco por falta de asesoramiento.

• Asesoramiento integral sobre la Pensión No Contributiva por Discapacidad, un beneficio clave para garantizar protección social a quienes la necesitan.

• Orientación sobre trámites y gestiones, informando con claridad dónde y cómo acceder a servicios y beneficios disponibles a nivel provincial y nacional.

• Un espacio de escucha y contención, pensado para despejar dudas específicas de cada situación familiar.

Localidad: Yuto

Lugar: Punto Digital, calle Bustamante S/N

Horario: 15:00 a 17:30 hs.

Localidad: Aguas Calientes

Lugar: CIC – 28 Viviendas, Barrio Progreso

Horario: 09:30 a 11:30 hs.

Dirigido a: personas con discapacidad, sus familiares y al público en general.

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