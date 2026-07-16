Propuesta cultural. Valores y raíces ancestrales en la Feria Provincial de Invierno de plaza España

El mercado artesanal se lleva adelante detrás de Casa de Gobierno y reúne a artesanos y creadores jujeños de las cuatro regiones.

La Feria Provincial de Invierno, organizada por el Ministerio de Cultura y Turismo en plaza España, detrás de la Casa de Gobierno, se convirtió en una de las principales propuestas culturales en la capital jujeña para la temporada. El principal valor agregado del evento son los productos hechos a mano, procedentes de toda la provincia.

La artesana Lidia Trejo, de Lagunillas del Farallón, se refirió a su estadía en la capital jujeña y al intercambio comercial con sus colegas. En ese contexto destacó que es la primera vez que participa del encuentro y que los trabajos artesanales son fabricados por un grupo de mujeres de la Puna, con 25 años de trayectoria.

También remarcó el legado de sus padres y abuelos, materializado en el traspaso de su oficio de generación en generación. Esta comunidad de la Puna se destaca en el rubro de artesanías textil a dos agujas, en telar y en telar en tecla.

Por su parte, Silvina Vilca, de la comunidad La Pulpera del departamento de Yavi, agradeció al Gobierno de Jujuy por brindar un espacio y promocionar sus producciones. Asimismo, destacó el trabajo de parte de sus padres, quienes dieron origen al emprendimiento familiar.

La Feria de Invierno abre sus puertas de lunes a viernes de 10 a 21 horas, mientras que los sábados y domingos el espacio permanece abierto de 10 a 22 horas.

El sábado 25 de julio será el último día del mercado artesanal en la parte trasera de Casa de Gobierno.