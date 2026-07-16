El Municipio ejecutará el cuarto Ascensor Urbano para conectar el Centro con Ciudad de Nieva

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con la ejecución del cuarto Ascensor Urbano de la ciudad, una obra que estará emplazada entre las calles Patricias Argentinas y San Martín, con conexión hacia calle Dávila, permitiendo vincular el Centro con el barrio Ciudad de Nieva y fortaleciendo la movilidad urbana y la accesibilidad.

El intendente Raúl “Chuli” Jorge destacó que la construcción de un nuevo Ascensor Urbano forma parte de una política sostenida de infraestructura orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y transformar la movilidad en la ciudad. “Seguimos consolidando un sistema de conectividad que integra los barrios con el centro, brindando soluciones concretas a una ciudad con una geografía muy particular. Cada ascensor urbano representa una herramienta de inclusión, accesibilidad y desarrollo, que facilita el desplazamiento diario de miles de vecinos y fortalece una ciudad más moderna e integrada”, expresó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, destacó, “estamos abriendo una licitación más este año, que tiene que ver concretamente con la licitación del 4º Ascensor Urbano, que se suma a los ejecutados en Mariano Moreno-Gorriti, Barrio Belgrano-Centro, el que está en plena ejecución en Villa San Martín-Centro, y en este caso conectará el Centro con Ciudad de Nieva”.

En este sentido, explicó que estas intervenciones responden a una planificación urbana que busca mejorar la conectividad entre distintos sectores de la capital jujeña, “los ascensores urbanos tienen que ver con la topografía de la ciudad, tratar de conectar los distintos barrios, que ya sean por depresión o porque están sobreelevados, necesitan comunicarse con el centro de la ciudad”, afirmó.

Respecto al proceso licitatorio, Montiel señaló que “se presentaron 6 ofertas, los escribanos abrieron los sobres, para luego pasar al tema administrativo, legal y técnico para, a la brevedad, tratar de adjudicar la obra y que se inicie la misma también lo más rápido posible”.

El funcionario remarcó la importancia de comenzar los trabajos antes de la temporada de lluvias , “hay que tener en cuenta que estas obras tienen que empezar a ejecutarse en su mayoría previo al período estival. Una vez que empiezan los períodos de lluvia, se complica la ejecución de la obra.

Finalmente, valoró el interés de las empresas locales en participar de este tipo de proyectos, “tenemos la satisfacción de que las empresas del medio sigan confiando en la municipalidad por el número de oferentes. Estaremos comunicando en su momento los inicios de obra a través de la Secretaría de Servicios Públicos, que seguramente, como estará ubicada en calles Patricias Argentinas y San Martín, que comunica con calle Dávila, va a generar alguna incomodidad en el desplazamiento de los vehículos del transporte urbano”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/FGRc2_8nf8k