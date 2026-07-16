Agenda semanal. Cultura en siete días: fiestas patronales, ferias andinas y vacaciones a pleno

Hasta el 22 de julio «Cultura en siete días» reúne fiestas patronales, teatro infantil, festivales y peñas en toda la provincia durante el receso invernal.

Cultura en siete días propone un recorrido por las principales actividades organizadas en distintos puntos de la provincia durante el receso invernal. En la sección cultura en siete días con toda la programación de Cultura y Turismo.

La agenda cultural se actualiza diariamente con espectáculos, celebraciones populares y propuestas para toda la familia. Esta cultura en siete días invita a recorrer Jujuy a través de una programación que combina tradición, arte, gastronomía y entretenimiento.

La jornada en San Salvador de Jujuy comenzará con un Desayuno Creativo titulado «Las mujeres del Nobel de la Literatura», centrado en la figura de Elfriede Jelinek con la participación de Ildico Nassr, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismos en Necochea 565, a las 09 Horas y 30 Minutos.

El programa Vacaciones de Invierno en la Ciudad continúa en el Centro Cultural Manuel Belgrano, avenida General Urquiza 410, con el Laboratorio de Artesanos y Emprendedores locales, espectáculos y juegos, de 11 Horas a 21 Horas.

La propuesta infantil tendrá lugar en el Teatro El Pasillo con la función de mimo y clown «Risas y Caramelos» de Jeremías Alancay, a las 16 Horas y 30 Minutos.

A las 17 Horas, el Ciclo de Teatro de Invierno ofrecerá «Popurrí de Risas» con el Grupo Happy Friends en La Mar en Coche, Puna 173, mientras que en el Teatro Mitre, Sala Galán, se presentará «De Tal Palo Tal Pirata», dentro del ciclo Vacaciones en el Mitre.

La música urbana llegará con el Séptimo Rap, quinta edición, en el Centro Cultural Héctor Tizón, Avenida Hipólito Yrigoyen 1302, esquina Junín, a las 19 Horas, con las actuaciones de Uzak, Julián Caliva, Data, Mox, Integro, Valshe, Fabri Mnz y Kem, y la conducción de Tere Báez.

También a las 19 Horas, en el marco de la VII Feria Provincial Invernal del Mercado Artesanal de Jujuy, se realizarán los Ciclos Musicales en Casa de Gobierno, especial Julio, con la actuación de Rafa Veron, Faty Sosa y César con su grupo Felicidad.

El Jujuy Brass Festival ofrecerá un recital de Música de Cámara con quinteto y ensamble de metales en el Auditorio de la Ciudad de las Artes, Avenida de los Estudiantes Jujeños sin número, Barrio Alto Padilla, a las 20 Horas.

El Teatro Mitre será escenario de dos funciones: a las 20 Horas, «Encantos: Le Classique Ballet», y más temprano, a las 17 Horas, la obra infantil ya mencionada.

En el Centro Cultural Martín Fierro, Avenida Illia 451, Barrio Los Perales, el Estudio Formare presentará «Dreamers» a las 20 Horas y 30 Minutos.

La noche ofrecerá el show íntimo de Ángelo Aranda en Arde Roma, Avenida Fascio 1076, a las 21 Horas, y en el Teatro El Pasillo, Shaman Herrera en Vivo con su gira «El Sur por el Norte», también a las 21 Horas.

Casa Tomada, en Ramírez de Velazco 253, será sede de una Noche de Rock and Roll en Vivo con Piedra, Papel o Tijera (interpretando a Callejeros), La Flor Maldita (con temas de Turf, Viejas Locas e Intoxicados) y un set solista de rock nacional, a las 21 Horas.

Finalmente, la Gran Peña El Encuentro, en San Martín número 647, presentará «Made in Moro» en Jujuy con Son Ella y artistas invitados, a las 22 Horas.

En Maimará, continúa la Decimosexta Edición de la Feria Masi Maky, con artesanos, música, La Cantada, danzas, cocina regional y libros, en la Plaza Central General San Martín, de 09 Horas a 19 Horas.

San Salvador de Jujuy abrirá la jornada con la actividad «Mujeres Bordadoras: Bordar es hilar el Alma», con muestras y exposiciones de bordados de distintos barrios, en el Nido Parque General Belgrano, Barrio Alto Comedero, de 08 Horas y 30 Minutos a 18 Horas.

El programa Vacaciones de Invierno en la Ciudad continuará en el Centro Cultural Manuel Belgrano, con el Laboratorio de Artesanos y Emprendedores locales, de 11 Horas a 21 Horas.

La Finca Mariscal, Ruta 35, kilómetro 3, Barrio Chijra, será sede del Contrapunto de Pialadores, con un gran festival que incluye a la Cuadrilla La Marca Borrada De Sánchez, Los Infernales, Tomás Castillo, Chato Tejerina, Bagualero De Jujuy, Grupo Achalay, Los Changos Del Chamamé, Jorge Bustamante Y Su Conjunto, La Super Band, Benjamín Castillo, Lorito Álvarez, el Changuito Yuteño y La Sonora Imbatible, a las 11 Horas.

También se realizará «El Cabildo de Vacaciones: Sabores del Mundo», un encuentro de colectividades con sabores, tradiciones y culturas del mundo, en la Plaza de las Batallas Cabildo, Belgrano 493, de 12 Horas a 20 Horas.

El 45° Aniversario de la Federación Gaucha Jujeña se celebrará en la Ruta Nacional 66, kilómetro 66, Loma Alta, Barrio Alto Comedero, a las 10 Horas, con las actuaciones de Cristian y su Grupo Revelación, Álvaro Poclava, Grupo Achalay, Hacheros del Chamamé, JB y la Banda Tentación, Jorge Bustamante y su Conjunto Carpero, Fati Sosa, Lirios Colombianos, ATR Band, Cristian y los Andariegos, Las Voces de San Javier, Alexander Cruz y Aldo Quispe.

A las 17 Horas, el Teatro El Pasillo ofrecerá el Varieté Quitapenas y Deformación Circense, mientras que en La Mar en Coche se presentará «La Travesura de Seferino» con el Grupo Aranwa Quipus y su taller de títeres de dedos. En el Teatro Mitre, el espectáculo musical infantil «Aprende Jugando. La Granja llega al Teatro» se realizará también a las 17 Horas.

Por la noche, los Ciclos Musicales en Casa de Gobierno, en el marco de la VII Feria Provincial Invernal del Mercado Artesanal, ofrecerán el Festival Jujuy Brass, Fraternidad Danza Pasión y La Cantada, a partir de las 19 Horas.

El Teatro El Pasillo presentará las Muestras del Taller de Canto – Grupo 1 a las 21 Horas, y la Gran Peña El Encuentro, especial Día del Amigo, contará con La Sonora Imbatible y Defendiendo Raíces, en San Martín 647, a las 22 Horas.

Casa Tomada ofrecerá la Random Party a las 22 Horas, mientras que la Peña 2 Cumpas por el Día del Amigo se realizará en el Predio Asociación Gaucha Éxodo Jujeño, Bajo la Viña, también a las 22 Horas. Para cerrar la noche, el Club Dionicio, Necochea 154, presentará Nirvana InDaHouse con el DJ Gustavo Filgueira a las 23 Horas y 30 Minutos.

En Palpalá, la San Alberto Band se presentará en el Pentágono Bar, Avenida Catalano 11, a las 23 Horas.

En Fraile Pintado, el Decimosexto Festival Nacional del Tomate ofrecerá doma y folklore con Cristian Herrera, Damiro Cuellar, Guitarreros, Ramaleños, Azael Almazan, Uriel Rivera, Dúo Luma, Turco Elías y La Nueva Generación, en el Club Defensores de Fraile Pintado, Hipólito Yrigoyen esquina Argüello, sobre Ruta 34, a las 21 Horas.

El Carmen continuará con la Expo «Raíces», con misa, procesión, desfile y Paseo de Artesanos en la Plaza Domingo Teófilo Pérez, de 08 Horas a 21 Horas.

En La Falda, Yavi Chico, se realizará la Decimoquinta Edición de la Feria del Maíz y sus derivados, con stands y concurso de comidas, de 08 Horas a 18 Horas.

Volcán será sede de la Vigesimoséptima Feria del Yacón, con productores, actos protocolares, homenaje a la Pachamama, degustaciones, desfile y baile popular, en Bárcena, de 10 Horas a 24 Horas.

En Tumbaya, la Vigesimosegunda Feria Artesanal de Santa Anita ofrecerá productos en miniatura en el Predio Ingeniero Ramos, a las 15 Horas.

Maimará continuará con la Decimosexta Edición de Masi Maky en la Plaza Central General San Martín, de 09 Horas a 19 Horas.

Finalmente, Uquía celebrará la Vigesimonovena Edición del Festival del Tamal y del Folklore, con homenaje a Doña Argentina Paredes y las actuaciones de Oriana Reyes, El bandoneón de la Posta, Grupo Gualicho, Gustavo Ortuño, Los Hermanos Velásquez, Los Anateros de Uquía, Sambita Kipildor y Cecilia con su Grupo, en la Plaza Central de Uquía.

San Salvador de Jujuy ofrecerá una nueva jornada del programa Vacaciones de Invierno en la Ciudad en el Centro Cultural Manuel Belgrano, con el Laboratorio de Artesanos y Emprendedores locales, de 11 Horas a 21 Horas.

Por la noche, Arde Roma, Avenida Fascio 1076, será sede de una Guitarreada y Peña con La Banda, Ramón Córdoba, Efra Samudio, Fer López, Juan Simón y artistas invitados, a las 21 Horas.

En Fraile Pintado, el Decimosexto Festival Nacional del Tomate continuará con Las Voces de Orán, Erick Claros, Iván Ruiz, Los 3 del Río, Tomás Castillo, Faty Sosa, Sentimiento Mansero y La Nueva Generación, en el Club Defensores de Fraile Pintado, a las 21 Horas.

El Carmen seguirá celebrando la Expo «Raíces» con acto central, misa, procesión, desfile y Paseo de Artesanos en la Plaza Domingo Teófilo Pérez, de 08 Horas a 21 Horas, y el Centro Gaucho Coronel Arenas ofrecerá almuerzo, pialada y baile popular a las 12 Horas.

En Tilcara, se realizará el Segundo Encuentro Vitivinícola y Feria Artesanal en el Predio Hotel de Turismo, Belgrano 509, esquina Lavalle, a las 11 Horas.

Maimará cerrará su fin de semana con la Decimosexta Edición de Masi Maky en la Plaza Central General San Martín, de 09 Horas a 19 Horas.

En San Salvador de Jujuy, el programa Vacaciones de Invierno en la Ciudad continuará en el Centro Cultural Manuel Belgrano con el Laboratorio de Artesanos y Emprendedores locales, de 11 Horas a 21 Horas.

En Tilcara, el Calendario de Invierno ofrecerá música en vivo en la Plaza Central, a las 11 Horas.

San Salvador de Jujuy mantendrá la propuesta invernal en el Centro Cultural Manuel Belgrano, Avenida General Urquiza 410, con el Laboratorio de Artesanos y Emprendedores locales, espectáculos y juegos, de 11 Horas a 21 Horas.

La última jornada de la semana comenzará con la XIV Expo Policial 2026, en conmemoración del 181º Aniversario de la Creación de la Policía de Jujuy, en el Predio de la Ciudad Cultural, Barrio Alto Padilla, de 09 Horas a 20 Horas.

El programa Vacaciones de Invierno en la Ciudad seguirá activo en el Centro Cultural Manuel Belgrano, con el Laboratorio de Artesanos y Emprendedores locales, de 11 Horas a 21 Horas.

El Centro Cultural Martín Fierro, Avenida Illia 451, Barrio Los Perales, recibirá a las 17 Horas el espectáculo «Las Guardianas del Kpop. Tour 2026», como parte de su gira oficial internacional.

Finalmente, el Teatro Mitre, en General Alvear número 1009, esquina Lamadrid, ofrecerá a las 17 Horas la función «Chocolate con Cuentos», dentro del ciclo Vacaciones en el Mitre.

Esta variada programación reafirma la riqueza de las expresiones artísticas en las cuatro regiones de Jujuy, promoviendo el acceso a la cultura y el fortalecimiento de las festividades que definen nuestro territorio, incluso en plena temporada invernal.