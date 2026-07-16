Punta Diamante será sede de una capacitación gratuita de newcom

La propuesta del Gobierno de Jujuy está dirigida a entrenadores, instructores, jugadores y personas interesadas en la disciplina, con el objetivo de seguir fortaleciendo la práctica del newcom en toda la provincia.

El Gobierno de Jujuy realizará este viernes una capacitación gratuita de newcom en el barrio Punta Diamante de San Salvador de Jujuy. La actividad se llevará a cabo desde las 16 horas en el Multiespacio del sector.

La jornada, organizada por la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, tiene como objetivo continuar promoviendo esta disciplina como una herramienta de integración, bienestar y participación activa de las personas adultas mayores.

La capacitación estará destinada a adultos mayores, entrenadores, instructores, referentes deportivos y público en general. Tendrá una modalidad teórico-práctica, brindando herramientas técnicas y conocimientos sobre el newcom, además de generar un espacio de intercambio de experiencias y fortalecimiento del trabajo territorial.

La iniciativa forma parte del calendario anual de capacitaciones impulsado por la Secretaría de Deportes, en el marco de las políticas deportivas del Gobierno de Jujuy y del trabajo articulado con municipios, comisiones municipales e instituciones de toda la provincia. Durante el año, estas jornadas ya se desarrollaron en localidades como Volcán; Calilegua; San Antonio; Yuto; Fraile Pintado; Puesto Viejo; Purmamarca; Libertador General San Martín; Humahuaca y El Piquete.

El newcom continúa consolidándose como una disciplina que promueve la inclusión, la actividad física y el fortalecimiento de los vínculos sociales. En ese sentido, la capacitación de quienes impulsan su práctica resulta clave para ampliar su alcance y seguir sumando participantes en toda la provincia.