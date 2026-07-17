Prevención y promoción. La prevención sigue todo el año: nueva semana de descacharrado en San Salvador

Como parte del trabajo preventivo que se sostiene durante todo el año, Salud realizará una nueva semana de descacharrado en distintos barrios de la capital jujeña.

El Ministerio de Salud de Jujuy continúa desarrollando durante todo el año acciones sostenidas para prevenir el dengue, zika y chikungunya mediante operativos de descacharrado en distintos barrios de la capital. Los mismos tienen como objetivo eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes Aegypti, reforzando el trabajo preventivo antes, durante y después de la temporada de mayor circulación.

Estas acciones se complementan con el compromiso cotidiano de la comunidad, ya que la prevención comienza en cada hogar. Mantener patios, jardines, techos, fondos y alrededores limpios, desechar objetos que ya no se utilizan, cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de animales, limpiar desagües y canaletas, y mantener tapados los recipientes destinados al almacenamiento de agua, son medidas simples que contribuyen a evitar la proliferación del mosquito.

En esta nueva etapa de descacharrado, los equipos de salud retirarán exclusivamente elementos que puedan transformarse en potenciales criaderos, entre ellos neumáticos, baldes, botellas, latas, floreros, macetas, lonas, tuppers, bolsas, palanganas, bebederos de animales, potes de helado y tachos de pintura.

Los operativos se realizarán desde las 8:30 horas, de acuerdo con el siguiente cronograma:

• Lunes 20 de julio: CAPS Cuyaya, para vecinos del barrio Cuyaya.

• Martes 21 de julio: CAPS Sargento Cabral, destinado a los barrios Sargento Cabral y La Arbolada.

• Miércoles 22 de julio: CIC Copacabana, para los barrios 13 de Junio, Industrial y Copacabana.

• Jueves 23 de julio: CAPS 249 Viviendas, para vecinos del barrio 249 Viviendas.

• Viernes 24 de julio: CAPS Reyes, destinado a Villa Jardín de Reyes.

Desde la cartera sanitaria se invitó a los vecinos a sumarse a cada jornada y colaborar con estas acciones preventivas, recordando que el descacharrado y la limpieza de los hogares son las herramientas más efectivas para reducir la presencia del mosquito y cuidar la salud de toda la comunidad durante todo el año.