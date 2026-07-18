Estudiantes. FNE 2026: inició la entrega de indumentaria de seguridad para los carroceros

El Gobierno de Jujuy comenzó la entrega de mamelucos de seguridad destinados a los estudiantes que participan en la construcción de carrozas para fortalecer las condiciones de protección en los canchones.

En el marco de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), comenzó la entrega de mamelucos de seguridad destinados a los estudiantes que participan en la construcción de carrozas, una acción impulsada por el Gobierno de Jujuy para fortalecer las condiciones de protección de los jóvenes que trabajan en los canchones.

La primera entrega fue encabezada por el presidente del Ente Autárquico Permanente, Leandro Morales; el director Darío D’Antuene; y la coordinadora Luciana Ayala, quienes destacaron la importancia de acompañar a los estudiantes con los elementos necesarios para desarrollar esta tradicional actividad de manera más segura.

La iniciativa representa un importante aporte del Estado provincial que permite retomar la provisión de esta indumentaria, considerada fundamental para resguardar a quienes dedican tiempo y esfuerzo a la construcción de las carrozas, una de las expresiones más representativas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Las entregas continuarán en los próximos días para los establecimientos educativos restantes. Desde la organización se informó que se establecerá contacto con cada institución para coordinar el día y horario de entrega correspondiente.