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Prevención. Seguridad diagramó el operativo preventivo para la final del Mundial 2026

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Seguridad diagramó el operativo preventivo para la final del Mundial 2026

El dispositivo es coordinado por el Ministerio de Seguridad junto a las fuerzas policiales y organismos de emergencia, con acciones preventivas previstas para el período posterior al partido.

El Ministerio de Seguridad llevó adelante una reunión de coordinación para diagramar el Operativo de Prevención y Seguridad que se implementará por la final del Mundial 2026 que se disputará este domingo entre Argentina y España.

El encuentro se realizó en la Central de Policía, donde se definieron las acciones y los puntos estratégicos de prevención que serán cubiertos por las distintas fuerzas y organismos intervinientes, con el objetivo de resguardar a la comunidad y garantizar una respuesta coordinada.

De la planificación participaron representantes de la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil; Policía de la Provincia; Bomberos de la Policía; Centro de Operaciones Policiales (CEOP); Cuerpo de Infantería; Policía Turística; Unidades Regionales; Caballería; Brigada de Investigaciones y Criminalística.

El operativo contempla un trabajo articulado entre todas las áreas involucradas, con presencia preventiva en distintos sectores de la provincia durante el período posterior al partido, a fin de preservar el orden, la seguridad y la integridad de la población.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia del compromiso de la comunidad para vivir la jornada con responsabilidad y colaborar con las indicaciones del personal afectado al operativo.

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