Suspendieron y reprogramarán el encuentro Sabores del Mundo en el Cabildo

La suspensión de la propuesta que reunía a 14 colectividades en el Cabildo de Jujuy se debe al alerta por fuertes vientos que permanece vigente.

El evento Sabores del Mundo – Encuentro de Colectividades previsto para este sábado en el Cabildo de Jujuy fue suspendido debido al alerta naranja por viento zonda intenso y las condiciones meteorológicas pronosticadas para la provincia.

La decisión fue tomada con el objetivo de preservar la seguridad de los participantes, equipos de trabajo y público asistente, considerando el escenario meteorológico vigente y las recomendaciones emitidas ante la presencia de fuertes ráfagas de viento.

La actividad, que estaba prevista en el Cabildo de Jujuy, convocaba a 14 colectividades para compartir con la comunidad sus tradiciones, sabores, expresiones artísticas y manifestaciones culturales, en una jornada destinada a poner en valor la diversidad y el intercambio entre distintas comunidades.

Desde la organización informaron que la propuesta será reprogramada y que la nueva fecha de realización será comunicada próximamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy.