La Municipalidad suspendió el Paseo “Magia del Café” por la continuidad de la alerta meteorológica

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó la suspensión del Paseo “Magia del Café”, previsto para este sábado 18 de julio en la Plaza Francisco de Argañarás, debido a la continuidad de la alerta meteorológica de nivel naranja que rige para la ciudad tras los fuertes vientos registrados durante las últimas horas.

La decisión fue tomada de manera preventiva para resguardar la seguridad de vecinos, turistas, emprendedores, artistas y del personal que iba a participar de esta propuesta organizada por la Dirección General de Turismo, en el marco de las actividades de Vacaciones de Invierno.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, el nivel naranja advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden generar riesgos para la población, los bienes y el ambiente. La alerta se mantiene vigente luego del intenso temporal de viento que afectó a la ciudad, provocando la caída de árboles y distintos inconvenientes en la vía pública.

Mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación en diferentes sectores de San Salvador de Jujuy, el Municipio resolvió suspender esta actividad al aire libre y solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos competentes.

Las distintas áreas municipales permanecen trabajando de manera coordinada para atender las consecuencias ocasionadas por el viento y restablecer las condiciones de seguridad en los espacios públicos.