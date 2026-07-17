Temporal. La Secretaría de Energía monitorea la situación del servicio eléctrico afectado por los fuertes vientos

Ante las contingencias provocadas por el intenso temporal de viento, la Secretaría de Energía mantiene un seguimiento permanente de la situación.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda monitorea de manera permanente la situación del servicio eléctrico en la provincia, afectado por las intensas ráfagas de viento que se registran en el marco del alerta meteorológico vigente.

Desde las primeras horas de la jornada, el secretario de Energía, Mario Pizarro, solicitó informes a la empresa concesionaria del servicio y permanece en contacto con sus equipos técnicos para realizar el seguimiento de las contingencias y coordinar las acciones necesarias para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Los inconvenientes registrados obedecen principalmente a las condiciones meteorológicas, que provocaron la caída de ramas y otros elementos sobre las líneas eléctricas, además de distintos daños ocasionados por la intensidad del viento.

En ese contexto, las cuadrillas técnicas trabajan de manera ininterrumpida en distintos sectores de la provincia para resolver las contingencias y avanzar con la normalización progresiva del servicio, priorizando las intervenciones de acuerdo con la magnitud de cada incidencia.

La Secretaría de Energía continuará monitoreando, de forma sostenida, la evolución de la situación junto a la empresa distribuidora mientras se desarrollan las tareas de reparación.