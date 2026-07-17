Ediles recibieron a las nuevas autoridades del Consejo Vecinal

Del encuentro participaron el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, junto al concejal Néstor Barrios. En representación del Consejo Vecinal, estuvieron presentes su presidente, Joel Méndez; el secretario general, Omar Velásquez; la tesorera, María Jáuregui, además de otros integrantes de la comisión directiva.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento de la institución y se analizaron mecanismos para coordinar acciones que favorezcan el trabajo articulado entre el cuerpo deliberativo y las organizaciones vecinales.

Al respecto, el concejal Gastón Millón manifestó: “Tuvimos el honor de ser visitados por las autoridades del Consejo Vecinal, que es una institución que nuclea a la mayoría de los centros vecinales de la ciudad. Para nosotros es fundamental mantener este vínculo y el acompañamiento del Consejo Vecinal, que es una institución totalmente apolítica, que lo que hace es interceder ante las autoridades para mejorar y solucionar la situación de los distintos vecinos”.

“Entendemos que el vecinalismo es quien tiene que hacer ver a los distintos organismos públicos lo que son las necesidades fundamentales de cada sector, son los que están en esa primera línea; por lo tanto, es para nosotros algo fundamental”, añadió Gastón Millón.

Por su parte, el presidente de la institución vecinal, Joel Méndez, resaltó: “Queremos agradecer al Concejo Deliberante por abrirnos las puertas a esta nueva comisión del Consejo Vecinal, que tendrá mandato desde este 2026 hasta el 2028. Hace pocos días se realizó una elección democrática, de donde surgieron las nuevas autoridades, que es bastante representativa con 48 centros vecinales vigentes”.

Asimismo, Joel Méndez agregó: “El plan de trabajo que tenemos previsto en esta gestión se ha consensuado con todos los consejeros vecinales que fueron electos, ya que la idea es trabajar conjuntamente entre el Concejo Deliberante, el Consejo Vecinal, el municipio y los vecinos”, finalizó.

Los participantes coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente y una comunicación fluida para atender las necesidades de los barrios, impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo de la comunidad.

Nueva comisión directiva del Consejo Vecinal:

Presidente: Joel Méndez (Mariano Moreno)

Secretario General: Omar Velázquez (EPAM 3)

Tesorera: María Ester Jáuregui: (13 de Julio)

Consejeros: Martina Barrios (Los Molinos), Adriana Ávila (La Isla Belgrano), Marcela Pedeti (Bajo La Viña), Fanny Cachagua (308 Viviendas de Alto Comedero), Lidia Choque (530 Viviendas), Patricia Cruz (560 Viviendas), Noemí Suárez (240 Viviendas) y Daniel Valerio (Che Guevara)