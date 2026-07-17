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Incendios forestales en Jujuy: la responsabilidad ciudadana como clave para prevenirlos

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Incendios forestales en Jujuy: la responsabilidad ciudadana como clave para prevenirlos

El 99% de los incendios forestales son provocados por acciones humanas, haciendo de la prevención ciudadana un pilar fundamental en Jujuy.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se informa a la comunidad que las y los combatientes de incendios forestales ya se encuentran trabajando activamente en el inicio de la temporada alta de de estos acontecimientos, con más de 90 personas altamente calificadas y comprometidas con la preservación, cuidado y protección de los bosques nativos de Jujuy.

La Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales cuenta con 5 Bases Operativas, distribuidas estratégicamente en El Brete, San Pedro, Yuto, Palma Sola y Humahuaca.

El director Marcelo Torrico manifestó: “nos venimos preparando todo el año, realizando tareas de prevención con la población, desarrollando reuniones interinstitucionales para coordinar acciones que se llevarán a cabo durante la temporada de incendios en jujuy, y capacitando constantemente a nuestros brigadistas con equipos del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, para que se encuentren listos para los trabajos requeridos” .

Durante los primeros 6 meses del año, el objetivo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático a través de sus equipos técnicos fue transmitir información hacia instituciones de emergencias, a niños y niñas de escuelas en toda la provincia, y la comunidad en general, además a la capacitación teórico-práctica continua con personal de la Agencia Federal de Emergencias y con la Coordinación Regional NOA del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Incendios forestales en Jujuy: la responsabilidad ciudadana como clave para prevenirlos

El 99% de los incendios forestales y de interfaz son provocados por las personas, de modo intencional o no, por lo que se solicita a la ciudadanía tomar los recaudos necesarios para prevenir los incendios forestales, sobretodo en días con pronóstico de intenso viento zonda y aumento considerable de temperaturas: evitar tirar colillas de cigarrillo ni fósforos en banquinas, no arrojar ni quemar residuos ni restos de poda.

No encender hogueras o fogatas en lugares no autorizados, y tener en cuenta la información que el Gobierno de Jujuy brinda al respecto a través de sus canales oficiales. En caso de ver humo o fuego, comunicarse de inmediato al 4271971 o al 911.

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