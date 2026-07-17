Propuestas técnicas. Gran paso de un gran proyecto: la pavimentación de la RP 1 conoció las propuestas de consultoría

Hacienda y Vialidad abrieron propuestas para el proyecto de pavimentación de la RP 1, desde San Pedro hasta Caimancito; con financiamiento del Banco Mundial-BIRF.

El Gobierno de Jujuy, con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), abrió las propuestas para la contratación de firma consultora que realice el proyecto consolidado de obras de pavimentación de la Ruta Provincial 1 (RP 1) entre San Pedro y el norte de Caimancito.

El acto se dio en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), organismo sustantivo del proyecto, con la convocatoria del Ministerio de Hacienda y Finanzas desde su Secretaría de Programa y Proyectos Estratégicos, área ejecutora del financiamiento externo. Allí, los representantes de ambas áreas del Gobierno de Jujuy conocieron las propuestas técnicas de tres empresas: de PI Emprendimiento SA., de Consulbaires IC SA, y de Cornero + Venezia – ITyAC Consorcio de Cooperación.

Del acto participaron el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Hugo Ponce, los vocales René Weibel y Guillermo Bulacio; la secretaria de Programas y Proyectos Estratégicos de la Provincia, Marcela Montiel; la Coordinadora de la Secretaría, Natalia Paco; y el Coordinador Ejecutivo Pablo Sequeiros Alvarez, éstos últimos pertenecientes al Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy.

Pablo Sequeiros Alvarez destacó que “tanto la cartera de Hacienda como la de Infraestructura, a través de sus respectivos equipos, trabajan de manera mancomunada para el logro de los proyectos que son prioridad para el gobierno y que benefician a toda la comunidad. Asimismo, la Secretaría en su rol de área ejecutora del financiamiento, procederá a la evaluación de las propuestas técnicas de cada una de las empresas consultoras”.

A su vez, Hugo Ponce desde la DPV valoró que “dimos un paso muy importante para Jujuy, para la pavimentación nueva de la Ruta 1, en su trayecto clave para la conectividad entre pueblos y mucha producción, desde Rodeíto, Santa Clara o El Piquete e incluso sectores de Palma Sola o El Fuerte, que también podrán hacer conexiones por esa vía”.

El funcionario sumó también que “la política de mejora de rutas provinciales es una política de desarrollo igualitario para todo el territorio, y por eso, año a año, hacemos y proyectamos obras clave por región, en esta caso para una gran zona del ramal; hicimos y seguimos haciendo mucho con fondos provinciales, con gran esfuerzo de las áreas y con trabajo prolijo de la cartera de Hacienda y Finanzas, y también sumamos, como en este caso, las oportunidades que nos presenta el financiamiento internacional”.