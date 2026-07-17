El Paseo de Invierno reabrirá el lunes 20 de julio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informa que, en virtud de la alerta meteorológica vigente y con el objetivo de resguardar la seguridad de emprendedores, trabajadores y visitantes, el Paseo de Invierno permanecerá suspendido hasta el próximo lunes 20 de julio.

Las intensas ráfagas de viento registradas en las últimas horas en la ciudad también afectaron a varios emprendedores que participan de esta propuesta, por lo que el municipio resolvió flexibilizar las condiciones de participación para acompañarlos ante esta situación excepcional. Paralelamente, personal municipal trabaja en el acondicionamiento integral del predio para garantizar que la reapertura se realice en óptimas condiciones de seguridad.

Asimismo, los días en que el Paseo de Invierno permanezca cerrado serán recuperados, para que los emprendedores puedan desarrollar plenamente su actividad y para que vecinos y turistas tengan la oportunidad de disfrutar de la propuesta durante la misma cantidad de jornadas previstas originalmente.

A partir del lunes 20 de julio, el Paseo de Invierno volverá a recibir al público en el Centro Cultural “Manuel Belgrano” (Urquiza 410), con entrada libre y gratuita, en los siguientes horarios:

Lunes a jueves y domingo: de 11 a 21 horas.

Viernes y sábado: de 11 a 22 horas.

La Municipalidad agradece la comprensión de la comunidad y reafirma que esta medida preventiva fue adoptada para priorizar la seguridad de todas las personas que forman parte del Paseo de Invierno y de quienes lo visitan.