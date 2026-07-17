Modernización en Salud. Avances en el Portadocumento de Salud

Se rubricó un convenio de cooperación para avanzar en la integración de sistemas y mejorar la calidad, seguridad y trazabilidad de la información de salud.

El Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización junto al Instituto de Seguros de Jujuy y el Consejo de Farmacéuticos de la provincia firmaron un convenio de cooperación técnica para avanzar en la integración de sistemas y mejorar la calidad, seguridad y trazabilidad de la información de salud.

Esta iniciativa permitirá avanzar en la implementación del Portadocumento de Salud, con el objetivo de garantizar el derecho de los afiliados del ISJ de acceso y disponibilidad de los datos de salud, uno de los objetivos encomendados por el Gobernador Carlos Sadir.

Durante la firma estuvieron presentes la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; la presidenta del Consejo de Farmacéuticos de Jujuy, Cristina Fascia; y el vocal primero del Instituto de Seguros de Jujuy, Ezequiel Vega.

Cabe destacar que el acuerdo tiene como objetivo integrar los sistemas de recepción, validación e intercambio de información vinculada a la matriculación y habilitación de los profesionales farmacéuticos, garantizando que las prestaciones realizadas a los afiliados del ISJ cuenten con respaldo de profesionales habilitados y que los datos incorporados al sistema digital sean seguros, confiables y trazables.