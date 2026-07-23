DPRH. Recursos Hídricos y el Instituto Técnico Superior acordaron prácticas profesionales

El convenio consolida un vínculo colaborativo. Permitirá a estudiantes adquirir experiencia en terreno dentro de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), a través de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), firmó un Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Técnico Superior del Colegio de Técnicos de Jujuy para la implementación de prácticas profesionales supervisadas para estudiantes.

El acuerdo, con una vigencia de dos años y posibilidad de renovación, fue establecido por el titular de la DPRH, Edgardo Sosa, y el representante legal de la institución educativa, Ernesto Vega, en espacios del Instituto.

El objetivo del convenio es el desarrollo de un régimen de prácticas con fines académicos para que estudiantes sumen experiencia y habilidades en el ámbito. En este sentido, el Instituto dispondrá de tutores a cargo, que acompañarán a los estudiantes en trayecto, donde deberán completar tareas acordes a un plan de práctica.

Además, el acuerdo establece que la información y producción técnica resultante de estas prácticas pertenecerán a la DPRH, con la posibilidad de publicarse tras un acuerdo mutuo.

“Iniciamos un camino auspicioso para ambas instituciones, por lo que agradecemos la predisposición de las autoridades del Instituto; es un convenio de alta significación, por eso el agradecimiento profundo que transmitimos en nombre del Gobierno”, expresó Sosa sobre el acuerdo, valorando también que “el Colegio de Técnicos forma parte de nuestra institución, tenemos trabajadores egresados de allí, y también tenemos gran colaboración, como en el caso el proyecto Matteo, por dar sólo un ejemplo, donde el instituto nos colabora con los pluviómetros”.

Vega, a su vez, destacó que “el convenio permitirá las prácticas profesionalizantes hacia lo que nosotros apuntamos: que nuestros alumnos cuenten con prácticas en contextos reales de trabajo para fortalecerse como profesionales”, y remarcó también el vínculo ya histórico entre la institución que representa y la DPRH: “recibimos mucho apoyo de la DPRH, tanto profesional como en lo social, es un vínculo que fortalece a ambas instituciones y que, ahora consolidamos aún más con este convenio”.