Seguridad. La Expo Policial continúa con una amplia agenda en Ciudad Cultural

La propuesta, que se desarrolla en el marco del 181º aniversario de la Policía de la Provincia de Jujuy, invita a la comunidad a disfrutar de exhibiciones, muestras institucionales, espectáculos y actividades.

La 14° Expo Policial, que comenzó el martes 22 de julio en Ciudad Cultural, continúa con una amplia programación destinada a acercar a la comunidad el trabajo que desarrolla la Policía de la Provincia de Jujuy. La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por el 181º aniversario de la institución y ofrece propuestas recreativas, educativas y demostraciones de las distintas unidades especiales.

Durante las jornadas, los asistentes pueden recorrer los stands institucionales, conocer el equipamiento y las funciones de las diferentes áreas de la fuerza, además de participar de exhibiciones operativas y espectáculos artísticos con entrada libre y gratuita.

Jueves 23 de julio

Viernes 24 de julio

La Expo Policial constituye uno de los principales eventos organizados por la institución para celebrar un nuevo aniversario al servicio de la comunidad, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía mediante un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación durante las vacaciones de invierno.