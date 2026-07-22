Promoción turística. Fiesta Nacional del Poncho: miles de visitantes conocieron la oferta turística jujeña

Durante tres jornadas, Jujuy promocionó sus destinos en la Fiesta Nacional del Poncho, en Catamarca, uno de los encuentros turísticos más convocantes del país.

Miles de personas recorrieron el stand de Jujuy Energía Viva en la Fiesta Nacional del Poncho, donde la provincia desplegó una acción de promoción turística entre el 17 y el 19 de julio en el Predio Ferial de Catamarca. Con su participación en la Fiesta Nacional del Poncho, Jujuy acercó su oferta a miles de visitantes del Noroeste argentino.

El espacio de Jujuy Energía Viva ofreció información sobre los principales destinos turísticos de la provincia, además de juegos, sorteos y material promocional. La propuesta buscó acercar la oferta jujeña al numeroso público que asistió a uno de los eventos más importantes del calendario cultural argentino, que este año celebró su edición número 55 en el Predio Ferial de Catamarca, entre el 17 y el 19 de julio.

La comitiva jujeña estuvo encabezada por el coordinador del Ente de Promoción Turística, Santiago García Gnecco, quien destacó los resultados de la participación.

«Queremos agradecer al Ministerio de Catamarca por brindarnos el espacio a las provincias para poder promocionar nuestro destino en una fiesta tan importante y multitudinaria como es el Poncho. Sirvió muchísimo para captar turistas de la región del NOA y de Catamarca principalmente, como así también de otras provincias y países», expresó.

La participación formó parte de las acciones de promoción turística de la provincia en eventos de alcance nacional, orientadas a fortalecer el posicionamiento del destino y a difundir su oferta entre potenciales visitantes de distintos mercados.