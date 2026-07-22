Normativa N° 27.499. Nuevo ciclo de formación en Ley Micaela en Libertador General San Martín

Inició en Libertador un nuevo ciclo de formación en Ley Micaela promoviendo instituciones más comprometidas en la prevención de la violencia de género.

En el marco de las acciones de fortalecimiento institucional de prevención y erradicación de la violencia de género que impulsa el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, dio inicio un nuevo ciclo de formación en Ley Micaela en la ciudad de Libertador General San Martín.

La primera instancia estuvo centrada en la incorporación de la perspectiva de género como herramienta para la implementación y evaluación de políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos de mujeres y personas de la diversidad sexual.

La capacitación continuará con los módulos donde se abordarán temas relacionados a la diversidad sexual y violencias basadas en género, profundizando los contenidos esenciales para el desempeño de la función pública.

Es de destacar que la Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que desempeñan sus tareas en los poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Ejecutivo, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres destacaron que estas instancias de formación, desarrolladas en articulación con los municipios y comisiones municipales permiten consolidar gobiernos locales comprometidos con la construcción de comunidades libres de violencia y discriminación.

La disertación estuvo a cargo de la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.