Exitoso cierre de una nueva edición de la Copa Jujuy Energía Viva

Sportivo Palermo en femenino y Atlético San Pedro en masculino se consagraron campeones tras dos atractivas finales disputadas en el estadio Emilio Fabrizzi de Palpalá, que contó con un gran marco de público.

Organizada por el Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, culminó con gran convocatoria una nueva edición de la Copa Jujuy Energía Viva, el certamen más federal del fútbol jujeño, que coronó a Sportivo Palermo en la rama femenina y a Atlético San Pedro en la masculina.

La jornada final se desarrolló en el estadio Emilio Fabrizzi del Club Altos Hornos Zapla, donde se vivió una verdadera fiesta del deporte con la presencia de familias, hinchas y dirigentes de toda la provincia.

En la primera final, Sportivo Palermo derrotó 1 a 0 a Atlético El Carmen gracias al gol convertido por Selena Villca, alcanzando así su quinto título en la historia de la competencia y ratificando su protagonismo en el fútbol femenino jujeño.

Posteriormente, Atlético San Pedro se consagró campeón tras imponerse 3 a 1 en la definición por penales frente a Atlético Talleres de Perico, luego de igualar 1 a 1 durante el tiempo reglamentario. De esta manera, el conjunto sampedreño obtuvo el tricampeonato, al conquistar de manera consecutiva las ediciones 2024, 2025 y 2026.

Finalizados ambos encuentros, se realizó la ceremonia de premiación encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el presidente de la Federación Jujeña de Fútbol, Julio Bravo; junto a dirigentes de ligas y clubes de toda la provincia.

Al cierre del certamen, Álvarez García destacó el trabajo realizado durante toda la competencia y el acompañamiento brindado a las instituciones deportivas. «Terminar una nueva edición de la Copa Jujuy Energía Viva nos llena de orgullo. Fue un semestre cargado de competencia, acompañando a los clubes y asistiéndolos con kits deportivos y subsidios», expresó.

Asimismo, sostuvo que «uno se entusiasma con lo que hacen los jugadores, los dirigentes y los hinchas. El deporte es fundamental para nuestra provincia porque genera alegría, compromiso y valores. La competencia hace bien y fortalece a nuestras instituciones».

En ese sentido, resaltó la decisión política del gobernador Carlos Sadir de continuar fortaleciendo el deporte en todo el territorio provincial. «Hubo un importante trabajo articulado entre el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad, la Policía de la Provincia, el Ministerio de Salud y el SAME para que los jujeños pudieran disfrutar de esta gran fiesta deportiva», afirmó.

Finalmente, el ministro remarcó que «el deporte es salud, integración y encuentro. Más allá de la rivalidad propia de cada partido, esta Copa volvió a demostrar que el fútbol une a los jujeños y fortalece el trabajo que realizan los clubes en cada rincón de la provincia».

En cuanto a la premiación, los equipos campeones recibieron un total de 5 millones de pesos, monto compuesto por los 2 millones obtenidos al clasificar a la final y 3 millones adicionales por consagrarse campeones. Los subcampeones, tanto en la rama femenina como masculina, recibieron 2 millones de pesos.